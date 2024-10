Augsburg beschert Schalke die nächste bittere Niederlage

Das Ergebnis 3:0 (1:0) war deutlicher als der Spielverlauf. FC Augsburg dominierte zwar die erste Halbzeit, war jedoch in der zweiten Hälfte über weite Strecken passiv. Trotzdem trafen die bayerischen Schwaben kurz vor Schluss zweimal.

Alexis Claude-Maurice der neue Publikumsliebling

Der FC Augsburg ist aktuell gut in Form. Sechs Punkte aus drei Spielen haben die bayerischen Schwaben in der Liga geholt. Am Samstag gewann der FCA mit 2:2 gegen Borussia Dortmund und dann zeigt seit ein paar Spielen auch noch der Neuzugang Alexis Claude-Maurice, was für ein emsiger Angreifer er ist. Daher änderte Trainer Jess Thorup seine Aufstellung auch nur auf der Torhüterposition, wo sich Finn Dahmen im Pokal zeigen konnte.

Schalke in der Krise

Von Beginn an war auf dem Platz deutlich, wer der Bundeslist ist. In der vierten Minute kam der FCA dann zu seiner ersten Chance. Marius Wolf zog aus 15 Metern ab, doch Schalkes Anton Donkor kam noch zwischen Ball und Tor.

Bei Schalke 04 ist die Lage momentan düster. Platz 15 in der zweiten Liga. Auch der neue Trainer Kees van Wonderen konnte die Niederlagen-Serie nicht brechen, zuletzt verlor die Mannschaft mit 3:4 gegen Greuther Fürth. Hinzukommen verletze Leistungsträger.

Top-Transfer trifft zum 1:0

Schalke stand tief in der ersten Halbzeit, und wenn es das Team von Trainer Kees van Wonderen doch in die gegnerische Hälfte schaffte, eroberten die Hausherren den Ball schnell wieder zurück.

Anders bei den Augsburgern. In der 26. Minute kam Alexis Claude-Maurice aus 16 Metern nach einer schön heraus gespielten Situation zum Abschluss und traf zum 1:0. Schalkes Torhüter Justin Heekeren sah in dieser Situation unglücklich aus, denn der Ball setzte vor dem Tor auf. Im Anschluss konnte sich Schalke nicht mehr befreien, arbeitete aber defensiv konzentriert. So ging das Spiel mit einer hochverdienten 1:0 Führung für die Gastgeber in die Halbzeit.

Schalke wehrt sich

In der zweiten Halbzeit veränderte sich die Partie. Schalke arbeitete am Ausgleich, während Augsburg passiv wirkte. In der 62. Minute hatte Derry Murkin eine Chance auszugleichen, nachdem Mehmet-Can Aydın den Ball in die Mitte gebracht hatte. Murkin kam zentral vor dem Strafraum zum Schuss und Dahmen konnte den Ball nur mit Mühe über die Latte lenken.

In der 70. Minute chippte Paul Seguin den Ball mustergültig auf den Kopf von Kenan Karaman, der ins rechte Toreck köpfte. Allerdings hob der Assistent sofort korrekterweise die Abseitsfahne.

Augsburg trifft doppelt

Schalke machte das Spiel, doch blieb glücklos. In der 87. Minute trat Arne Maier einen Freistoß, der von der Schalker Mauer abgefälscht wurde. Im linken Eck prallte der Ball von der Unterkante der Latte ins Tor. Keine Chance für Heekeren. In der 90. Minute sicherte Samuel Essende mit deinem 3:0 endgültig den Einzug in die nächste Pokalrunde.

Nach dem Debakel gegen Fürth hat sich Schalke 04 nun also etwas stabilisiert und hätte mehrmals ausgleichen können, verlor am Ende jedoch unglücklich. Der FC Augsburg hingegen spielte eine Halbzeit attraktiven Fußball und gab in der anderen den Schalkern die Spielkontrolle in die Hände, wodurch der Achtelfinal-Einzug zwischenzeitlich am seidenen Faden hing.