Comeback-Sieg gegen BVB: FC Augsburg macht es wie Real Madrid

Am Mittwoch musste Borussia Dortmund gegen Real Madrid ran. Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham - beim Gegner mit den klangvollen Namen legte der BVB einen starken Start hin: Früh hatte Doneyll Malen sein Team in Führung gebracht, das am Ende doch leer ausging. Nur drei Tage später war die Bühne für den BVB nicht das Santiago Bernabéu, sondern die Augsburger WWK Arena.

Und doch erlebte das Team von Nuri Sahin ein kleines Déjà-vu. Gegen den FC Augsburg war es wieder der BVB, der den deutlich besseren Start ins Spiel erwischte, wieder war es der Niederländer Malen (5. Minute), der Dortmund früh in Führung brachte - und wieder gaben sie das Spiel aus der Hand.

25-Meter Kracher: Claude-Maurice startet die Aufholjagd

Jess Thorup kann stolz auf seine Mannschaft sein, die nach dem Rückstand nur kurz brauchte, um sich aufzurappeln. Augsburg presste anschließend hoch, ließ Dortmund kaum Raum für einen geordneten Spielaufbau und war die giftigere, engagiertere und mutigere Mannschaft. Die 25. Minute war der beste Beleg dafür: Jeffrey Gouweleeuw erkämpfte sich mit einem couragierten Zweikampf den Ball im Mittelfeld. Alexis Claude-Maurice hatte dann viel Platz, den er zu einem Dribbling nutzte - und zog dann aus 25 Metern einfach ab. Ein perfekt platzierter Abschluss, der unhaltbar im linken Eck landete (25.).

Auch in der Folge stellte der FCA den BVB früh zu und damit vor große Probleme. Zwar hatten die Gäste mehr Ballbesitz, konnten sich durch Julian Brand (33.) und Marcel Sabitzer (39.) gute Chancen erarbeiten, doch das beherzte Eingreifen von Keven Schlotterbeck und Nediljko Labrović machte diese zunichte.

Doppelpack von Claude-Maurice

Nach der Halbzeitpause erwischte der FCA den deutlich besseren Start. Eine Flanke von Rexhbeçaj aus dem linken Halbfeld klärte der eingewechselte Emre Can direkt vor die Füße von Claude-Maurice. An der Strafraumkante reagierte der Franzose geistesgegenwärtig, schloss direkt mit dem rechten Innenrist ab und schlenzte den Ball unhaltbar in das lange Eck (50.).

Im Verlauf der zweiten Halbzeit musste der FCA dem aufwendigen Gegenpressing Tribut zollen, zog sich zurück und ließ den BVB etwas gewähren. So kam Dortmund wieder besser in die Partie und kam durch Jamie Gittens zu guten Chancen. Doch mal scheiterte er am starken Augsburger Torhüter Labrović (70.), mal an der eigenen Schussgenauigkeit (80.).

Auch eine XXL-Nachspielzeit von neun Minuten konnte der BVB nicht nutzen. Augsburg stemmte sich gegen die Niederlage, trotze den Angriffen des BVB und konnte einen Arbeitssieg im besten Sinne feiern. Die Mannschaft von Thorup steht nun auf Platz 11 der Tabelle - nur drei Punkte hinter dem BVB.