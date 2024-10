Schiri mit Bayern-Trikot? Mainzer Spieler ätzen gegen Stegemann

Der FC Bayern hat seinen Zweitrunden-Fluch im DFB-Pokal überwunden und ist mit einem 4:0-Sieg bei Mainz 05 ungefährdet ins Achtelfinale eingezogen. Vor allem in der ersten Halbzeit überzeugte der Rekordpokalsieger - allen voran Jamal Musiala mit seinem Dreierpack.

Musialas Abseitstor gegeben - "Das ist der Bayern-Bonus"

Der 21-Jährige zeigte sich eiskalt vor dem Mainzer Tor, traf nach nicht einmal zwei Minuten zum 1:0. Auch den zweiten Treffer erzielte der Youngster - allerdings stand Musiala klar im Abseits. Das Schiedsrichtergespann um Sascha Stegmann erkannte dies jedoch nicht. Da der Videobeweis in der zweiten DFB-Pokal-Runde noch nicht zum Einsatz kommt, zählte der eigentlich irreguläre Treffer.

Und das erzürnte die Mainzer Spieler. Vor allem der Abwehrspieler Dominik Kohr teilte gegen Stegemann aus: "Der Schiri hatte heute ein Bayern-Trikot an. Das muss man auch mal klar so sagen. Jede Kleinigkeit wurde für Bayern entschieden. Das zweite Tor war klares Abseits. Das ist halt der Bayern-Bonus!", schimpfte der ehemalige Augsburger-Spieler bei Sky. Wobei Kohr sich eigentlich nicht beschweren durfte: Nach einem brutalen Ellbogencheck-Check gegen Musiala in der 20. Minute sah er selbst nur die Gelbe Karte.

"Schiri-Glück ist den Bayern vorbehalten"

Kein Verständnis über das gegebene 2:0 zeigte auch der Mainzer Torhüter Robin Zentner. "Dafür braucht man keinen VAR. Dafür haben wir einen Linienrichter. Das ist relativ klar, eine einfach zu beurteilende Situation. Dass er das nicht sieht ... Das ist ja nicht einmal knapp", schimpfte Zentner: "Das Schiri-Glück hatten wir auch nicht. Das ist den Bayern vorbehalten."