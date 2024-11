FC Augsburg und Hoffenheim liefern sich unspektakuläres Duell

Im Duell des FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim war auf dem schwer bespielbaren Platz viel Gestocher und wenig Kreatives zu sehen. Am Ende blieb es beim 0:0. Damit belegt der FCA weiter den zwölften Platz in der Bundesliga-Tabelle. Die TSG Hoffenheim rutschte dank des Punktgewinns auf Rang 15.

Die letzte Präzision fehlte

In der ersten Hälfte konnten beide Mannschaften nicht mit attraktivem Fußball begeistern. Die Gastgeber übernahmen nach zerfahrenem Beginn das Spielgeschehen, waren aktiver im Spiel nach vorne, härter in den Zweikämpfen und auch näher dran am ersten Treffer als die Gäste aus Hoffenheim. Vor allem Alexis Claude-Maurice wusste sich mit seinen Abschlüssen in Szene zu setzen. Doch seine Schüsse waren weder aus 18 Metern (27.) noch aus 16 Metern (28.) präzise genug, um die Nummer 1 der Hoffenheimer zu überwinden. Die Gäste fingen sich immerhin nach gut 35 Minuten und tauchten vor dem Kasten von FCA-Tormann Nediljko Labrović gefährlich auf, auch wenn hier die letzte Präzision ebenfalls noch fehlte.

Zähes Spiel, viele Fehlpässe

Für die erste Aufregung in Hälfte zwei sorgte in der 50. Minute Tom Bischof, der aus 20 Metern einfach mal voll draufhielt. Sein Schuss strich aber hauchdünn links über den Querbalken. Die TSG nun deutlich energischer unterwegs, allerdings fehlten auch hier die zündenden Ideen um echte Torgefahr auszustrahlen. Schlecht sah aber nicht nur die Torbilanz, sondern auch der Zustand des Rasens aus, auf dem die Spieler immer wieder ausrutschten.

Mounié haucht der Partie Leben ein

In der Schlussphase kam dann doch noch Bewegung in die Partie. Der eingewechselte Steve Mounié (80') sorgte wie aus dem Nichts für Torgefahr, scheiterte aber am stark reagierenden Baumann. Und es folgte gleich die Doppelchance: Nach schnellem Ballverlust lief Samuel Essende plötzlich auf Baumann zu, blieb im Duell mit diesem aber nur zweiter Sieger. Der Nachschuss sauste dann ins Toraus zur Ecke. Die brachte nichts und auf der Gegenseite prüfte Haris Tabakovic FCA-Tormann Labrovic mit einem satten Linksschuss von der linken Strafraumkante.

Die Intensität schnellte in den letzten Minuten noch einmal nach oben. Denn sowohl die Augsburger als auch die Sinsheimer warfen sich in die Zweikämpfe. Beide Mannschaft wollten sich wohl doch nicht mit einem Unentschieden zufrieden geben. Am Ende kam aber nichts Zählbares mehr heraus. So blieb es beim Unentschieden.