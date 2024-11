TSV 1860 - Mannheim | 09.11., 14 Uhr | Livestream

"Emotionale Achterbahnfahrt" trifft es wohl am besten, was Verantwortliche und Fans des TSV 1860 München in dieser Saison erleben. Ihr Klub hat nach verpatztem Saisonstart die Kurve gekriegt und sich ins Liga-Mittelfeld abgesetzt. Zuletzt folgte auf ein 1:5 bei Aufsteiger FC Energie Cottbus der überraschende 3:0-Auswärtssieg bei Aufstiegsaspirant SV Sandhausen.

Bernhard Trares hat den Waldhof stabilisiert

In Mannheim lief es bisher ganz ähnlich. Der Saisonstart - noch unter Trainer Marco Antwerpen - lief überhaupt nicht gut. Als die Waldhöfer nach fünf Spieltagen auf den letzten Tabellenplatz zurückfielen, entschied sich die Klubführung zu einem Trainerwechsel. Ex-Löwe Bernhard Trares übernahm und führte die Mannheimer in ruhigere Tabellenregionen. Derzeit liegen Mannheim und München mit jeweils 17 Punkten gleichauf auf den Rängen elf und 13.

TSV 1860: Heimschwäche überwinden

1860-Trainer Argirios Giannakis hat durch den überzeugenden Sieg in Sandhausen seinen Kopf noch mal aus der Schlinge gezogen. Um weitere Diskussionen um seinen Posten im Keim zu ersticken, wäre ein Heimsieg am Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) wichtig. Der Haken: 1860 hat von bisher sechs Heimspielen nur eines gewinnen können (1:0 gegen Hannover 96 II) und belegt in der Heimtabelle den vorletzten Platz.

Im Auge behalten sollten die Münchner vor allem Waldhof-Torjäger Terrence Boyd. Mit sechs Saisontreffern ist der frühere Lauterer der treffsicherste Schütze bei den Kurpfälzern. Bester Scorer ist mit Maximilian Thalhammer ein gebürtiger Freisinger.