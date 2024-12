Großes FC-Bayern-Lazarett: Kane und Co. fallen auch in Mainz aus

Für einen kurzen Moment war Vincent Kompany von sich selbst schockiert. "Ganz schlecht" laufe die Genesung von Star-Stürmer Harry Kane, sagte der Bayern-Trainer am Freitagvormittag. Doch in Bruchteil einer Sekunde hielt er inne und korrigierte sich: "Ganz schnell, also ganz gut" sei der Heilungsprozess des am rechten hinteren Oberschenkel verletzten Engländers bis dato vorangeschritten. Doch das Spiel beim 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) kommt für Kane noch zu früh.

Kane-Rückkehr gegen RB Leipzig?

Der Torgarant des Tabellenführers absolvierte am vergangenen Dienstag zwar schon eine leichte Laufeinheit auf dem Platz, doch Kompany geht kein Risiko ein: "Es war knapp für Mainz, aber es sieht gut aus für das Spiel gegen Leipzig." Eine ähnliche Prognose gab der Belgier für die zahlreichen anderen verletzten oder angeschlagenen Spielern an. Aber das heißt eben auch: Es gibt kein positives Update für das Auswärtsspiel bei den Mainzern.

Kompany hofft auch noch auf Davies

Alphonso Davies und Kingsley Coman fallen weiterhin wegen eines Muskelfaserrisses aus, genauso wie Serge Gnabry (Knieprobleme), Joao Palhinha (Muskelbündelriss) und Manuel Neuer (Rippenbruch). Die Langzeitverletzten Josip Stanisic und Hiroki Ito sind von ihrem ersten Kader-Einsatz ebenfalls noch ein gutes Stück entfernt.

Für das Mainz-Gastspiel und den Jahresabschluss gegen RB Leipzig werde sich deshalb "nicht so viel am Kader ändern, außer vielleicht ein, zwei Spielern. Harry sieht gut aus, Phonzy (Davies) sieht gut aus." Doch der Blick in die Zukunft stimmt Kompany dann doch optimistisch. Bis zum Start im neuen Jahr, am 11. Januar gegen Borussia Mönchengladbach, "sieht es gut aus, dann haben wir fast alle Spieler zurück".

Kompany erwartet besseres Mainz als im Pokal

Gegen den FSV Mainz erwartet Kompany keinen erneuten Spaziergang wie beim 4:0-Pokalerfolg Ende Oktober im DFB-Pokal, als die Partie schon zur Pause entschieden war. "Mainz hat es gut gemacht, seitdem wir im Pokal gegen sie gespielt haben. Bis auf das letzte Spiel sind sie defensiv sehr stabil geworden. Ich glaube, dass sie jetzt viel Selbstvertrauen haben."