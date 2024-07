BR-Recherche: So leichtfertig dopen Amateure

Verbotene Dopingmittel in Online-Shops

Wenn Amateursportler an leistungssteigernde Substanzen kommen wollen, brauchen sie aber nicht unbedingt einen Mediziner im Freundeskreis. In der Regel reicht schon eine einfache Google-Suche. Im Zuge der Recherche finden wir zahlreiche Onlineshops, die Workout-Booster mit DMAA (Dimethylamylamin) anbieten.

Diese Booster versprechen eine intensivere Trainingsleistung und dadurch einen gesteigerten Trainingseffekt. Jedoch ist DMAA in Europa seit Jahren als Stoff in Nahrungsergänzungsmitteln verboten. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) führt DMAA zusätzlich in den im Wettkampf verbotenen Stimulanzien. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt vor Produkten mit DMAA. Sogar zu Todesfällen sei es wegen der Blutdruck steigernden Wirkung bereits gekommen.

Dennoch schickt uns ein Online-Shop mit deutschem Impressum unaufgefordert ein Probierpäckchen eines DMAA-Boosters. Auf Nachfrage heißt es: "Die von Ihnen angesprochenen Proben mit DMAA-Inhalt sollten als Reklamation an unseren Lieferanten zurückgehen, wurden aber versehentlich in einem Paket vermischt und in die von Ihnen getätigte Bestellung beigelegt."