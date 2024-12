Ex-Bayern-Profi Helmer: Beim FC Bayern kann keiner Kane ersetzen

Die Entschlossenheit, der Anspruch, die Erwartung sind immer groß beim FC Bayern. Auch in den wichtigen Wochen vor Weihnachten. Nächster Gegner ist am Dienstag (20.45 Uhr live in der Radioreportage) im Pokal-Heimspiel der Meister Bayer 04 Leverkusen. In der Liga trennte man sich zuletzt mit einem 1:1-Unentschieden.

Auch gegen Dortmund reichte es für den Rekordmeister am 12. Spieltag der Bundesliga nur knapp zu einem 1:1. Die Pleite verhinderte Youngster Jamal Musiala. "Er macht das toll. Super Spieler," sagt Ex-Bayern-Profi Thomas Helmer. Er habe eine tolle Bewegung, geht immer eins zu eins. "Bayern wäre gut beraten, wenn es relativ schnell gehen würde mit der Unterschrift", so Helmer zur möglichen Vertragsverlängerung, die aus seiner Sicht gar nicht so schwierig werden sollte. "Ich bin guter Dinge, das Bayern, das hinbekommt."

Zudem schwärmt Helmer nicht nur vom Bayern-Youngster, denn auch Bayer hat einen Jungstar im Kader. "Zusammen mit Florian Wirtz ist es derzeit das Beste, was wir derzeit in Europa haben, vielleicht auf der Welt." Ein Topspieler, den sicher auch die Münchner schon auf der Einkaufsliste haben: "Es wäre natürlich top, wenn es Bayern gelingen würde, ihn nach München zu holen", aber "das muss man abwarten." Wirtz ist noch jung und es könnte ja auch sein, dass Trainer Xabi Alonso versuchen würde ihn mitzunehmen, sollte er Leverkusen irgendwann vielleicht Richtung Real Madrid verlassen.

Helmer sieht Keinen der Kane ersetzen kann

Doch das ist Zukunftsmusik. Zunächst sind die Hochgelobten im Pokal-Achtelfinale gefordert. Auch wenn Leverkusen im letzten Bundesliga-Duell nicht so souverän aufgetreten ist. "Das, was Leverkusen in der letzten Saison so ausgezeichnet hat, haben die Bayern unterbunden". Aber: "Der Pokal ist ein anderes Spiel", so Helmer, der glaubt, das das Alonso-Team dieses Mal mutiger auftreten wird.

Zudem muss Trainer Vincent Kompany auf seinen Torjäger verzichten. Ohne den verletzten Harry Kane, der sich gegen Dortmund einen leichten Muskelfaseriss im rechten Oberschenkel zugezogen hat, werde ein Sieg nicht ganz so leicht von der Hand gehen. Denn Helmer sieht bei den Münchnern derzeit "keinen adäquaten Ersatz für ihn auf dieser Position. ... Keinen, der ihn (Harry Kane) ersetzen kann".