Justvan-Fauxpas: Elfer-Fehlschuss & Eigentor kosten FCN den Sieg

Starke Leistung, zwei verschossene Elfmeter und ein ganz spätes Eigentor: Das 2:2 (1:0) des 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga hätte wilder kaum sein können. Der Club war gegen den rheinischen Aufstiegskandidaten zweimal verdient in Führung gegangen. FCN-Profi Julian Justvan verschoss im zweiten Durchgang zunächst einen Hand-Elfmeter doppelt (60.) und traf in der Nachspielzeit dann auch noch zum 2:2-Endstand ins eigenen Tor.

Klose-Elf spielt stark auf

Aber von vorne: Die Elf von Trainer Miroslav Klose blieb im Vergleich zur späten Niederlage bei Ligaprimus SC Paderborn unverändert und startete mit viel Elan im Max-Morlock-Stadion. Aus allen Lagen feuerte der Club auf das Tor von Florian Kastenmeier, der Lohn folgte nach einer Justvan-Ecke, als U18-Weltmeister Jeltsch am höchsten stieg und den Ball im linken Eck versenkte.

Diskutabler Doppel-Elfmeter: Justvan versagen die Nerven

Nürnberg präsentierte sich spielerisch stark, hatte wesentlich mehr Ballbesitz und führte deshalb auch verdient, wenngleich die Düsseldorfer Nadelstiche durchaus gefährlich waren. In der 57. Minute wurde es laut im weiten Nürnberger Rund, als ein wuchtiger Schuss von Justvan am Arm von Matthias Zimmermann hängenblieb. Der Ball war vom Oberschenkel des Abwehrspielers an den Arm gesprungen. Nach dreiminütigem VAR-Einsatz entschied Schiedsrichter Lars Erbst auf Elfmeter für den FCN.

Justvan schnappte sich den Ball und blieb mit einem unplatzierten Schuss an Kastenmeier hängen. Doch der gebürtige Regensburger hatte sich regelwidrig mit beiden Beinen von der Torlinie bewegt, weshalb der Strafstoß wiederholt wurde. Justvan trat entgegen der alten Fußballer-Regel erneut an - und scheiterte erneut an Kastenmeier. Sein Schuss war zwar dieses Mal platzierter, doch der Fortuna-Keeper tauchte blitzschnell ab und lenkte den Versuch ab.

Elfmeter-Retourkutsche - Reichert hält Club im Spiel

Die Quittung folgte keine drei Minuten später, Villadsen hatte Isak Bergmann Johannesson beim Kopfball in der Luft von hinten gestoßen. Erneut griff der VAR ein und Erbst entschied nach Ansicht der Bilder auf Foul. Johannesson trat an, traf platziert (67.) - und leitete eine heiße Schlussphase ein. Denn nun hatte Düsseldorf Oberwasser und eine Riesen-Chance, um das Spiel komplett zu drehen. In der 76. Minute zog Giovanni Haag aus dem Hintergrund ab, Jan Reichert lenkte Schuss mit einer Glanzparade an den Pfosten.

Jander und Tzimas zaubern das Siegtor

Als es immer mehr danach aussah, dass dem FCN die Kräfte ausgehen, schickte Caspar Jander mit einem Traumpass Top-Torjäger Stefano Tzimas auf die Reise. Der Grieche tauchte plötzlich alleine vor Kastenmeier auf und lupfte den Ball ganz cool in die Maschen (84.). Doch als letzte Pointe meinte es das Schicksal nicht gut mit den Nürnbergern. Nach einer Nürnberger Ecke bekam Justvan im Zweikampf mit Vincent Vermeij den Ball auf den Kopf, der von dort unhaltbar für Reichert ins Tor flog (90.).