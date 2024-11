Unterhaching zahlt Lehrgeld und unterliegt im Kellerduell

Die SpVgg Unterhaching steckt weiter tief im Abstiegskampf. Auch im Kellerduell beim VfB Stuttgart II setzte sich, nach intensivem Schlagabtausch und guten Chancen auf einen Erfolg, die sieglos Serie der Oberbayern fort. Das Team von Marc Unterberger musste sich mit 2:3 geschlagen geben und steht in der Tabelle auf Rang 19.

VfB bringt Haching in Zugzwang

Beide Teams hatten vor dem 14. Spieltag 12 Punkte auf dem Konto. Der letzte Erfolg der Oberbayern lag allerdings noch weiter zurück als der des VfB II. Am 9. September konnten die Hachinger den bis dato letzten der zwei Saisonsiege einfahren. Es folgten sechs Remis und vier Niederlagen.

Und auch in Stuttgart drohte schnell das nächste Spiel ohne Dreier, denn der VfB ging in der 10. Spielminute in Führung. Samuele Di Benedetto hatte einen Eckstoß von rechts auf den langen Pfosten geschickt. Dort setzte sich Dominik Nothnagel gegen Dennis Waidner im Luftduell durch und köpfte aus fünf Metern ins linke Eck ein.

Schwabl rettet in höchster Not

Die Oberbayern schafften es viel zu selten mit guten Ideen nach vorne zu kommen. Und so lag das 2:0 nach einem Hachinger Fehler im Spielaufbau schon in der Luft. Wahid Faghirs Flachpass in die Mitte auf David Tritschler kam nur knapp nicht an, da sich Markus Schwabl (32.) in höchster Not dazwischen warf. Mit dem Rückstand ging es für die Spielvereinigung in die Pause.

Vier Minuten verändern das Spiel

Konnte Haching in Halbzeit zwei die Mittel und Lösungen finden um das Spiel zu drehen? Die Gäste machten mehr Druck und traten selbstbewusster auf. Aber erst ein Elfmeter brachte die Oberbayern in der 56. Minute zurück ins Spiel. Schwabl war in der Box an den Ball gekommen, wurde allerdings von Di Benedetto klar an der Hacke getroffen. Es gab Strafstoß. Den verwandelte Simon Skalatidis eiskalt. Es stand 1:1.

Die Freude währte aber nur kurz, denn Benjamin Boakye (58.) erzielte das 2:1 für die Gastgeber. Doch die Hachinger waren jetzt on fire und legten nach. Skarlatidis schnürte nur zwei Minuten später den Doppelpack und ließ die mitgereisten Fans mit seinem wuchtigen Schuss ins kurze Eck jubeln.

VfB II holt sich die erneut die Führung

Die Intensität war jetzt auf einem neuen Level. Beide Mannschaften zeigten Biss und gingen energisch in die Zweikämpfe. In der 80. Minute ging der VfB II dann zum dritten Mal in Führung. Der eingewechselte Leonhard Münst, der aus zentralen acht Metern eiskalt einnetzte, trug sich in die Liste der Torschützen ein. Auch die intensive Schlussphase brachte den Oberbayern nicht den erlösenden Ausgleich. Ohne Punkte ging es zurück in die Heimat.