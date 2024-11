Pokalkracher 1860 München - Unterhaching live im Stream & TV

Pokalkracher auf Giesings Höhen: Der TSV 1860 empfängt im Viertelfinale des Bayerischen Landespokal die SpVgg Unterhaching. In der Liga läuft es für die Löwen nach einem Zwischentief wieder besser - zuletzt feierten die 60er zwei Siege hintereinander und entledigten sich mit 20 Punkten und Platz zehn der Abstiegsangst.

Wer geht als Sieger vom Platz?

Die SpVgg Unterhaching steckt dagegen weiter im Abstiegskampf. Nur zwei Siege, zwölf Punkte und der vorletzte Tabellenplatz. Mit dieser Hypothek geht es am Samstag ins Grünwalder Stadion. Das letzte Aufeinandertreffen Ende Oktober in der 3. Liga verlief turbulent: Binnen neun Minuten fielen drei Treffer - am Ende stand es 2:2. Beim Pokalspiel am Samstag muss es aber einen Sieger geben - steht es nach 90 Minuten Unentschieden, geht es direkt ins Elfmeterschießen.

Für beide Vereine geht es darum, am finanziell lukrativen DFB-Pokal teilzunehmen. Der Sieger des Landespokals ist in der kommenden Saison automatisch für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert.

BR24Sport überträgt das Viertelfinale im Bayerischen Landespokal am Samstag, 16. November, ab 14 Uhr live im Stream und im BR Fernsehen. Ihr Kommentator ist Lukas Schönmüller, Sina Wende führt als Moderatorin durch die Sendung.