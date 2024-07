US-Superstars huldigen Basketballer Obst: "Er ist furchtlos"

Aus der angekündigten Revanche des "Dream Team" wurde ein Schlagabtausch bis zur letzten Minute: Die USA hat im letzten Test vor den Olympischen Spielen die deutsche Basketball-Nationalmannschaft nur mit viel Mühe 92:88 (48:39) geschlagen. Lange sah es danach aus, dass der Weltmeister aus Deutschland das Star-Ensemble aus der NBA wie im WM-Halbfinale vor einem Jahr erneut düpieren kann. Und wie damals hatte ein gewisser Andreas Obst großen Anteil daran.

Lob vom bester Shooter der Welt für Obst

Der Shooting Guard vom FC Bayern München machte das, was er am besten kann: Dreier versenken. Obst traf fünfmal von jenseits der Drei-Punkte-Linie, so oft wie kein anderer auf dem Feld. Mit 17 Punkten war er nach Franz Wagner bester deutscher Werfer. Selbst Superstar Stephen Curry von den Golden State Warriors hatte mit nur einem getroffenen Dreier deutlich das Nachsehen und im Anschluss nichts als Lob für Obst übrig:

"Er kann werfen, er hat einen schnellen Abzug und ist furchtlos. Es ist ziemlich toll, dass die Jungs mir lange beim Spielen zugesehen haben und sich ein wenig von mir abgeschaut haben. Er ist ein großartiger Schütze. Ich habe es letztes Jahr gesehen, ich habe es heute Abend gesehen. Er fordert deine Aufmerksamkeit zu jeder Zeit." - Stephen Curry über die Leistung von Andreas Obst gegen die USA