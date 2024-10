Basketballerin Fiebich ins All-Rookie-Team der WNBA gewählt

Leonie Fiebich hinterlässt in ihrer ersten WNBA-Saison Spuren und ist nun dafür ausgezeichnet worden. Die deutsche Basketball-Nationalspielerin von New York Liberty gehört zum All-Rookie-Team, ist also einer der fünf besten Neulinge in der US-Frauen-Profiliga.

Fiebich mit Toptalent Caitlin Clark unter den Rookies der Saison

Als Rookie des Jahres wurde Ausnahmeerscheinung Caitlin Clark (Indiana Fever) ausgezeichnet, die 22-Jährige erhielt 66 von 67 möglichen Stimmen, eine Einzige entfiel auf Angel Reese (Chicago Sky). Neben Clark, Reese und Fiebich schafften es Kamilla Cardoso (Chicago) und Rickea Jackson (Los Angeles Sparks) unter die besten fünf. Fiebich absolvierte in der Hauptrunde alle 40 Spiele, stand 15 Mal in der Startaufstellung und kam im Schnitt auf 6,7 Punkte und 3,0 Rebounds.

An der Seite ihrer Nationalmannschaftskollegin Nyara Sabally hat es die 24-Jährige aus Landsberg am Lech bis ins Play-off-Halbfinale geschafft, in der Best-of-five-Serie gegen Titelverteidiger Las Vegas Aces führt Vizemeister New York 2:0. Nur ein Sieg fehlt zum Weiterkommen.

Bei Olympia in Paris erst im Viertelfinale raus

Es ist der nächste Meilenstein in Fiebichs Karriere. Im Sommer war die 24-Jährige mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft überraschend bis ins Viertelfinale der olympischen Spiele in Paris gekommen. Dort musste sich das DBB-Team dem späteren Olympiasieger USA geschlagen. Dennoch ein Achtungserfolg für den deutschen Frauen-Basketball und auch für Fiebich.

Leonie Fiebich: Mit 24 Jahren schon weit gereist

Ihre ersten Schritte auf dem Court ging Fiebich bei der heimischen DJK Landesberg. Dort absolvierte sie auch ihre ersten Profispiele, ehe sie zur Turnerschaft nach München wechselte. In der Landeshauptstadt hatte sie entscheidenden Anteil an der Vizemeisterschaft in der 2. Bundesliga Süd 2018. Danach verließ sie München und zog weiter zu den Basketballerinnen des TSV Wasserburg. Dort wurde sie zum besten Bundesliga-Neuling ausgezeichnet. 2020 wurde sie in der amerikanischen WNBA gedrafted. Über die Leihen zu Flammes Carolo Basket Ardennes in Frankreich und dem spanischen Klub Casademont Zaragoza landete sie 2022 bei New York Liberty, wo sie nun den nächsten Schritt in ihrer Karriere gegangen ist.

Mit ihren erst 24 Jahren hat Leonie Fiebich schon viel erlebt - und wenn sie so weiter macht, dürften noch einige Highlights in ihrer Karriere folgen.