Aus der Magersucht zur stärksten Frau Deutschlands

Trainingsstart für Sandra Bradley in Nürnberg: Die Strongwoman, derzeit die amtierende stärkste Frau Deutschlands, macht sich warm für die heutige Session. Zum Programm gehört unter anderem der "Yoke-Carry", dabei wird ein Metallgestell, versehen mit schweren Gewichten, so schnell wie möglich durch die Halle geschleppt. Was für den laienhaften Zuschauer wie eine Tortur aussieht – auf Deutsch hieße das Ganze "Jochtragen" – ist für Sandra Bradley Leidenschaft pur. Sie ist bereits 2013 dem Strongman-Sport verfallen. Der Kraftsport war für die heute 36-Jährige der Weg in ein gesünderes Leben.

Kraftsport als Ausweg aus der Essstörung

Jahrelang, so berichtet sie, litt Sandra Bradley unter einer Essstörung. Die Magersucht manifestierte sich bei ihr bereits im Teenager-Alter, als der Mager-Wahn in Teenie-Zeitschriften normal zu sein schien. Dazu kamen private Probleme. "Das einzige, was ich kontrollieren konnte, war mein Gewicht", sagt die heutige Top-Athletin, die über Jahre hinweg in medizinischer Behandlung war.

Der Kraftsport habe ihr schließlich geholfen, aus all dem herauszukommen. "Der Strongman-Sport bringt einem wirklich bei, aus seiner Komfortzone zu treten, mutig zu sein, sich Sachen zu trauen und das kann man auf alle anderen Lebensbereiche übertragen", so Bradley.

Nürnbergerin ist eine der besten Strongwomen der Welt

Und so trainiert die Nürnbergerin hart und wird schließlich zu einer der Besten ihrer Zunft. Viermal war sie bereits stärkste Frau Deutschlands, 2023 reichte es sogar für den Europameistertitel. Dazu kommen zahlreiche Rekorde. So war Sandra Bradley die erste Frau überhaupt, die in Island einen sogenannten Fullsterkur gehoben hat, einen äußerst unhandlichen 154 Kilogramm schweren Stein.

"Ich trage einfach gerne schwere Sachen von A nach B", sagt die fröhliche Kraftsportlerin. Das mache sie im Freundeskreis zu einer beliebten Umzugshelferin, berichtet sie lachend. "Zum Glück bin ich jetzt auch schon ein bisschen älter und mein Freundeskreis zieht jetzt weniger um. Und wenn, dann haben sie auch das Geld für ein Umzugsunternehmen. Aber es wäre auch gar kein Problem, mal mitzuhelfen. Wir haben schon Bauernschränke Wendeltreppen hochgetragen, Kühlschränke, Waschmaschinen, ist kein Problem."

Anfeindungen im Internet

Von ihrem Umfeld habe Sandra Bradley immer viel Unterstützung erfahren. Anders sieht es dagegen im Internet aus. In den sozialen Medien sieht sich die 36-Jährige immer wieder Anfeindungen und Beschimpfungen ausgesetzt. Ein Umstand, der ihr besonders in den Anfängen zu schaffen machte. Heute kann sie sagen: "Das geht links rein und rechts wieder raus. Aber das musste ich auch wirklich lernen, weil es am Anfang schon auch getroffen hat. Man darf sich als Frau schon relativ viele negative Sprüche anhören. Aber das sind meist Leute, die mich nicht mal kennen."

Über die Jahre hat sich die Strongwoman ein dickes Fell zugelegt. Ihre Erfahrungen und ihr Selbstbewusstsein versucht die ehemalige Polizistin mittlerweile als Coach weiterzugeben. Sie möchte mit Vorurteilen gegenüber ihrem Sport aufräumen und sich für Frauen im Kraftsport einsetzen. "Man wird sehr viel bewertet, wie der Körper aussieht, anstatt dass gelobt wird, was man macht und was man kann. Und da kämpfen wir Frauen schon immer noch dagegen an. Wir wollen, dass wir nicht mehr nach unserem Aussehen bewertet werden, sondern dass einfach mal die Leistung für sich stehen kann."

Strongwoman Sandra Bradley hebt 160 Kilo schwere Steine

Um ihren Sport weiter voranzutreiben, plant Sandra Bradley aktuell, mit Kraftsport-Kolleginnen einen Verein zu gründen, den "Strongwomen Germany e.V.". Eine Plattform "von starken Frauen für starke Frauen", wie sie sagt, um Frauen den Zugang zum Strongman-Sport zu erleichtern und einander zu unterstützen.

Ihr Weg führt Sandra Bradley als nächstes zu einem Wettkampf nach Japan. Dort wird es im Februar darum gehen, schwere Steine zu schultern. Ihr Rekord in dieser Disziplin: 160 Kilogramm, mehr als das Doppelte ihres eigenen Körpergewichts.