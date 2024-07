Surfer-Kritik an IOC: Olympia 2024 auf Tahiti "total sinnfrei"

Großes Ziel: Team D will langfristig in die Top drei

Dennoch gilt der Blick von Walz dem großen Olympischen Wettkampf, der zwischen dem 27. Juli und dem 4. August stattfindet. In dieser Wartephase können die Veranstalter frei entscheiden, an welchen vier Tagen die Bedingungen am besten sind. Auch wenn das abgelegene Teahupo’o sprichwörtlich als "End of the Road" ("Ende der Straße") bezeichnet wird, soll Olympia 2024 für das deutsche Team nur eine Zwischenetappe sein.

Aus der Zwergnation Deutschland ist ein echter Herausforderer im internationalen Surfsport geworden. Beim Olympia-Debüt der Surfer 2020 in Tokio hatte Leon Glatzer als einziger deutscher Starter den Grundstein gelegt, seitdem ist das deutsche Team "von Weltranglistenplatz 25 auf einen stabilen Platz sechs vorgerückt", erklärt Walz und formuliert selbstbewusst: "In den nächsten vier Jahren zielen wir auf Platz drei ab. Der Plan ist, dass wir für Los Angeles 2026 auf Medaillen gehen."

Der unbeschwerte Underdog-Status des Mini-Teams (nur Walz und Piter als Betreuer in Tahiti dabei) soll ab Sonntag zum deutschen Faustpfand werden. "Camilla ist als erste deutsche Frau hier, Tim als jüngster Starter des Männerfeldes. Egal wie es ausgeht: It’s always a fucking win", sagte Walz angriffslustig: "Wir haben lange Vokabeln gelernt, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir sie wirksam einsetzen können."