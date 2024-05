Meilenstein in München: Die ersten Wellen in der Surftown

Erster Surfpark in Deutschland macht Welle

"Man kann sich sehr gut auf die Technik fokussieren, kann an neuen Manöver feilen - schneller, höher, weiter", erklärte Elte. Er erhofft sich durch den ersten Surfpark in Deutschland, der international in der Szene bereits hohe Wellen schlägt, auch einen Boost in die Gesellschaft hinein: "In Deutschland ist es schon so, dass ein Prozent der Deutschen surfen. Ich glaube, dass es sehr viel populärer gemacht wird, weil man nicht erst in den Flieger steigen muss."

Surftown MUC soll noch vor Olympia öffnen

Doch bevor es dazu kommt, ist noch einiges zu tun. Nicht umsonst war der Termin am Dienstag nur die inoffizielle Eröffnung - das Gelände nahe des Münchener Flughafens gleicht einer Großbaustelle. Fast an allen Ecken wird noch geschraubt, das Startdatum wurde wegen Verzögerungen bereits mehrmals nach hinten verschoben. Ein genauer Termin für die große Eröffnung in Hallbergmoos steht nicht, aber es soll "noch vor dem Start der Olympischen Spiele Ende Juli" soweit sein, erklärte Surftown-Initiator Boehm-Tettelbach.

Elter will "Medaille mit nach Hause bringen"

Bis dahin werden die deutschen Olympia-Hoffnungen Kemp und Elter die Anlage fleißig nutzen. "Jetzt geht wirklich die harte Arbeit los", sagte Kemp: "Die nächsten zwei Monate werden nochmal viel, viel härter." Dank der neuen endlosen Wellen von Hallbergmoos fühlt sich auch Elter gut gerüstet und angriffslustig für Olympia: "Ich glaube, dass ich zu den Besten dazugehöre. Ich bin nicht ohne Grund dabei und ich bin definitiv fähig dazu, eine Medaille mit nach Hause zu bringen."