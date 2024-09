Nächstes Traumtor, nächster Sieg: perfekte Woche für die Löwen

Hälfte zwei gehört den Löwen

Die Löwen erwischten auch in Hälfte zwei einen guten Start - und diesmal wussten sie sich dafür zu belohnen: In der 55. Minute hatte der zur Pause eingewechselte Maximilian Wolfram viel Platz an der Strafraumkante und brachte einen halbhohen Schuss ins lange Eck - der Schlenzer zum 1:1-Ausgleich für den TSV 1860 München.

Das Team von Giannikis blieb am Ball und nutzte seine Chancen im zweiten Abschnitt konsequenter. Wer das Spiel der Giesinger gegen Bielefeld am vergangenen Wochenende verfolgt hat, erlebte nun ein Déjà-Vu: Statt Thore Jacobsen witterte nun Tunay Deniz seine Chance. Der Dortmunder Keeper stand etwas zu weit vor seinem Tor und Deniz schickte den Ball von hinter der Mittellinie Richtung Kasten. Mit Erfolg - es war das zweite Weitschuss-Traumtor der Löwen innerhalb einer Woche und der 2:1-Siegtreffer.

Den Löwen gelingt mit dem dritten Sieg in Serie die perfekte Woche und sie stehen nun zwischenzeitlich auf Rang acht der Tabelle.