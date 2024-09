Wie "denkt" die angeblich schlauste KI der Welt?

Das neue KI-Modell "o1” sorgt für Aufregung - auch weil schwer zu sagen ist, wofür es überhaupt gut sein soll. Fritz und Gregor prüfen das neue Modell von OpenAI genau auf Stärken und Schwächen, und sprechen über die Chancen von "Gedankenketten” in der Arbeit mit KI-Chatbots. Außerdem bringt Fritz eine KI mit, die droht, den KI-Podcast zu ersetzen. Über die Hosts: Gregor Schmalzried ist freier Tech-Journalist, Speaker und Berater, u.a. beim Bayerischen Rundfunk. Fritz Espenlaub ist freier Journalist und Ökonom. Er arbeitet unter anderem für den Bayerischen Rundfunk und das Tech-Magazin 1E9. In dieser Folge: 0:00 Intro: Was ist "o1”? 3:10 "Chain of Thought” - KIs denken Schritt für Schritt 7:20 Wie funktioniert "o1”? 12:20 Stärken und Schwächen 25:30 Was bedeutet "o1” für die Zukunft der KI? 29:40 Was haben wir mit KI gemacht? Grusel-Edition Links: Der "Ballonvorfall”-Test https://chatgpt.com/share/66f066a3-35e0-800b-904d-86a72ac8d90f Der Sitzordnung-Test https://chatgpt.com/share/66f0667e-93fc-800b-809e-18d528388ee9 Der Verschlüsselungs-Test https://chatgpt.com/share/66f069f7-b34c-8012-b82c-6b58a331588f Chatbot Arena Bestenliste https://lmarena.ai/?leaderboard Terence Tao über o1 https://mathstodon.xyz/@tao/113132502735585408 Weitere Analysen von o1 https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/chatgpt-o1-die-ki-gruebelt-jetzt,UOF5SB1 https://www.understandingai.org/p/openai-just-unleashed-an-alien-of https://www.interconnects.ai/p/reverse-engineering-openai-o1 NotebookLM https://notebooklm.google.com/ Redaktion und Mitarbeit: David Beck, Cristina Cletiu, Chris Eckardt, Fritz Espenlaub, Marie Kilg, Mark Kleber, Gudrun Riedl, Christian Schiffer, Gregor Schmalzried Kontakt: Wir freuen uns über Fragen und Kommentare an podcast@br.de. Unterstützt uns: Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Abonniert den KI-Podcast in der ARD Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört, um keine Episode zu verpassen. Und empfehlt uns gerne weiter!