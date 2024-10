BR24-Netzexperte Christian Schiffer gewinnt Grimme Online Award

Mit seinem KI-Podcast "In 5 Tagen Mord-Die Krimi-Challenge mit KI" hat BR24-Netzexperte Christian Schiffer den Grimme Online Award Sonderpreis "Künstliche Intelligenz" gewonnen. Schiffer und Comedian Janina Rook stellen sich in dem Podcast der Aufgabe, in kürzester Zeit ein Krimi-Hörspiel im Stile alter Radio-Krimis zu schreiben. Weil sie das noch nie gemacht haben, bekommen sie Hilfe von Krimi-Experten – aber auch von Künstlicher Intelligenz wie ChatGPT.

Das Ergebnis ist ein spannender Blick über die Schulter, bei dem die Zuhörer nicht nur gut unterhalten werden, sondern spielerisch und ganz nebenbei viel über KI erfahren.

Grimme Online Award für hochwertige Online-Angebote

Der Grimme Online Award wird jedes Jahr in den Kategorien Information, Wissen und Bildung, Kultur und Unterhaltung und Spezial verliehen. Die Auszeichnung wird vom Grimme-Institut (externer Link) für "qualitativ hochwertige publizistische Online-Angebote" verliehen und ist nicht dotiert.

Ebenfalls nominiert war der KI-Podcast von BR und SWR, den Gregor Schmalzried, Marie Kilg und Fritz Espenlaub hosten, und den Christian Schiffer redaktionell betreut.