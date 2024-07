Apple Vision Pro – Verkaufsstart in Deutschland

Das Mixed-Reality-Headset ist das erste bedeutende neue Produkt von Apple seit gut einem Jahrzehnt und wird seit Anfang des Jahres in den USA verkauft. BR-Korrespondent Nils Dampz lobt in einem Alltagstest die intuitive Bedienung des Geräts. Kritisiert wird jedoch die Schwierigkeit des virtuellen Tippens. Tech-Experten sind sich einig: Die Apple Vision Pro ist ein technisches Meisterwerk, für das man jedoch passende Anwendungen finden muss, damit es wirklich einen Nutzen hat.

Eine Brille, die unterhält

Denn der beschränkt sich bislang weitestgehend auf Entertainment. Mit Hilfe hochauflösender Displays, kann der Nutzer in virtuelle Kinos einzutauchen, 3D-Filme genießen oder Computerspiele spielen, die die reale Umgebung einbeziehen. Beeindruckend ist vor allem die Möglichkeit, virtuelle Bildschirme im Sichtfenster anzubringen. Auch Videotelefonie mit 3D-Hologrammen ist möglich.

Bisher nur ein Nischen-Produkt

Das Hightech-Gadget war bislang nur in den USA erhältlich, nun kann man es auch in Deutschland kaufen. Bislang allerdings ist die Apple-Brille eher ein Nischen-Produkt geblieben, was vermutlich auch an dem happigen Preis von etwa 3.700 Euro liegt. Das angepeilte Produktionsziel von einer Million Stück im ersten Jahr musste deutlich nach unten korrigiert werden. Apple möchte mit der Vision Pro eine neue Ära des räumlichen Computings einleiten. Ob sich die neue Geräteklasse durchsetzt, müssen die nächsten Jahre zeigen.