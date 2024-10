Volkan Baga: Würzburger Fantasy-Künstler von Weltruf

Erfolgreicher Fantasy-Künstler sein – ein Traumjob für viele Kunstschaffende. Volkan Baga aus Würzburg lebt ihn. Seit 2005 illustriert er Sammelkarten für "Magic - The Gathering". Das Trading-Card-Game mit Sitz in den USA hat Millionen Fans weltweit.

Vom Ölgemälde auf die Magic-Sammelkarte

Über 200 Motive hat er für "Magic - The Gathering" gemalt. Bevor die kleinen Karten mit Bagas Bildern in den Umlauf kommen, entstehen Sie auf einer Leinwand in seinem Würzburger Arbeitszimmer. Hier erschafft er ganze Fantasy-Welten mit seinen Ölfarben.

Sich beim Malen beobachten lassen möchte er nicht. Der genaue Arbeitsablauf ist streng geheim. So viel kann Baga aber verraten: Am Anfang kritzelt er in seinem Skizzenbuch drauf los. "Da erkennen die wenigsten, was es mal wird", scherzt er. Feste Arbeitszeiten hat Baga nicht. Denn Ideen für neue Motive kommen in den unterschiedlichsten Situationen.

Würzburg als Inspirationsquelle

Bei Spaziergängen tankt er Inspiration. "Ich schaue mir gerne mit meinem Sohn das Käppele an", berichtet der Künstler. Vor allem die Innenarchitektur habe es ihm angetan. Das Würzburger Käppele und die Festung Marienberg sind Würzburgs Wahrzeichen und beliebte Postkartenmotive. Volkan Baga hat die beiden Sehenswürdigkeiten auf zwei Magic-Karten verewigt.

Erfolgreiche Kunst ohne Galerien oder Social-Media-Kanal

Bagas Motive erreichen durch die Karten von "Magic - The Gathering" Millionen von Menschen. Seine Kunstwerke haben dadurch eine beachtliche Reichweite, von denen andere Kunstschaffende nur träumen können. "Darüber denke ich aber eigentlich so gut wie nie nach", erklärt er bescheiden. Früher hat Baga noch international ausgestellt, zum Beispiel in den USA. Heute genießt er die Zeit mit seiner Familie in Würzburg – berufliche Reisen unternimmt er heute eher selten.

Einen Social-Media-Kanal, um seine Kunst zu bewerben, benötigt er nicht, denn seine Motive sind in der "Magic"-Community Kult. Volkan Baga kann mittlerweile auf eine 19 Jahre lange "Magic"-Karriere zurückblicken.

Schlangestehen für eine Unterschrift

Das sogenannte Commandfest ist eine der wenigen Gelegenheiten im Jahr, "Magic"-Künstler persönlich zu treffen und sich Karten signieren zu lassen. Zu dieser dreitätigen Convention in Maintal bei Frankfurt ist Volkan Baga angereist. Auch, um seine Karten zu signieren. Hier ist er für viele ein absoluter Star. Schlangestehen für eine Unterschrift lohnt sich. "Seine Kunst funktioniert, ohne dass es eine Karte ist", schwärmt ein junger Mann, der gerade eine signierte Karte von Baga persönlich überreicht bekommen hat. Die Fans betrachten ihre Karten mit Bagas Motiven nämlich oft als Kunstwerke auf Sammelkartengröße.