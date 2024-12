Mehr Lametta, Sissi und Hugh Grant - unsere Weihnachts-TV-Tipps

Hugh Grant läutet das Fest schon einen Tag vorher mit Romantik ein

Hugh Grant läutet das Fest schon einen Tag vor Heiligabend mit Romantik ein. Auch wenn ihn sicher viele auf DVD oder Blu-ray zu Hause im Regal stehen haben, macht es doch einfach mehr Spaß, den modernen Hugh-Grant-Klassiker "Tatsächlich … Liebe" im TV anzusehen. Die Komödie, bestehend aus neun Liebesgeschichten, allen voran die mit Grant als verliebtem britischen Premierminister – wie er zu Disco-Musik durch sein Domizil tanzt, ist einfach unvergesslich. Kritik an dem Weihnachtsklassiker gibt es allerdings auch – er läuft am 23.12. um 22:25 Uhr bei VOX.

Astrid-Lindgren-Klassiker als Abenteuer-Serie

Wer es sich an den Feiertagen ganz ungeniert länger auf dem Sofa bequem machen möchte, dem sei die Serie "Ronja Räubertochter" empfohlen. Regisseurin Lisa James Larsson hat die Geschichte des jungen Wirbelwinds Ronja aufwendig neu verfilmt. Die Tochter des schwedischen Räuberhauptmanns Mattis entzieht sich immer wieder der elterlichen Obhut, um im Wald allein nach Abenteuern zu suchen. Fantasy, Märchen und grandiose Naturaufnahmen sorgen hier für Unterhaltung. Die erste Staffel ist ab dem 20. Dezember in der ARD Mediathek abrufbar. Das Erste zeigt die ersten drei Folgen am 25. Dezember um 20:15 Uhr, am Tag darauf weitere drei Folgen.

Noch mehr Klassiker

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gehört für viele zum Fest wie der Weihnachtsbaum. Der tschechische Märchenfilm läuft am 22.12. bereits um 14:15 Uhr im NDR, dann am 24.12. im Ersten um 13:40 Uhr sowie im BR Fernsehen um 14:55 Uhr. Der WDR zeigt den Klassiker um 20:15 Uhr. Und natürlich sind das nicht die einzigen Gelegenheiten, Lebuse Sfrankova auf ihrer Suche nach dem Traumprinzen zu begleiten. Unter anderem zeigt Das Erste "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" am ersten Weihnachtsfeiertag um 9:50 Uhr. Danach läuft der Film noch achtmal im TV, unter anderem erneut im BR Fernsehen am 6. Januar. Kult eben!

Kein Klassiker des Weihnachts-TV-Programms, aber ein Hollywood-Klassiker durch und durch: "Die zehn Gebote". Passend zum festlichen Anlass präsentiert das BR Fernsehen an Heiligabend um 20:45 Uhr den monumentalen Sandalenfilm mit Charlton Heston als Moses. Er trifft auf König Ramses, gespielt von Yul Brynner. Sehenswert bis heute und damals Oscar-prämiert: die Teilung des Roten Meeres, als Moses und sein Volk vor den Ägyptern auf der Flucht sind.