Golden Globes: "Konklave" und "September 5" nominiert

Im Rennen um den US-Filmpreis Golden Globe können sich in diesem Jahr zwei deutschsprachige Produktionen Hoffnungen machen: "Konklave" vom österreichisch-schweizerischen Regisseur Edward Berger und "September 5 - The Day Terror Went Live" des Schweizers Tim Fehlbaum.

Sechs Nominierungen für "Konklave"

"Konklave", das von den Intrigen bei der Wahl eines neuen Papstes handelt, ist in gleich sechs Kategorien nominiert: bestes Drama, beste Regie, bester Hauptdarsteller (Ralph Fiennes), beste Nebendarstellerin (Isabella Rossellini), beste Filmmusik (Volker Bertelmann) und bestes Drehbuch (Peter Straughan). Der Film beruht auf dem Roman "Vaterland" des Briten Robert Harris. Regisseur Berger ist dabei kein Newcomer: 2023 war seine Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues" bereits für neun Oscars nominiert, er holte damals vier der Trophäen.

Neben "Konklave" ist in der Kategorie "bestes Drama" auch "September 5 - The Day Terror Went Live" nominiert. Die deutsche Produktion handelt von der Geiselnahme und Ermordung von Mitgliedern der israelischen Mannschaft durch die palästinensische Terrororganisation "Schwarzer September" bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Die Geschichte wird dabei aus der Perspektive einer Gruppe US-amerikanischer Sportjournalisten erzählt.

Geflohen und nun nominiert: Mohammad Rasoulof

Das Drama "Die Saat des heiligen Feigenbaums" ist für den Golden Globe in der Sparte "bester nicht-englischsprachiger Film" nominiert. Regisseur ist der nach Deutschland geflohene Iraner Mohammad Rasoulof, der den Film in seiner Heimat heimlich gedreht hatte. Er erzählt von den Auswirkungen der politischen Proteste im Iran auf eine Familie mit zwei Töchtern. Deutschland hat "Die Saat des heiligen Feigenbaums" auch für die 97. Oscar-Verleihung im kommenden März eingereicht. Der Film wurde hauptsächlich in Deutschland produziert und kann daher für das Land ins Rennen gehen.

Am häufigsten nominiert, nämlich zehn Mal, ist das französische Musical "Emilia Pérez" - ein Streifen über einen mexikanischen Drogenbaron, der sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzieht, um als Frau zu leben. Die Verleihung der Golden Globes findet am 5. Januar 2025 in Los Angeles statt.

Mit Informationen von dpa