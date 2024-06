Alben der Woche: Comeback, Wiederentdeckung, fremde Zungen

Ahmed Malek - Musique Originale de Films: Volume 2

Ahmed Malek war ein algerischer Filmkomponist. Pardon: Er war der algerische Filmkomponist. 1932 in der Provinz Algier geboren, studierte Malek Musik am Konservatorium, dirigierte das algerische Fernsehorchester, komponierte die Soundtracks für die erfolgreichsten Spielfilme im Land. Sein Spitzname: algerischer Morricone. 2015 ist er gestorben. Die Erinnerung an ihn verblasst selbst in Algerien. In Deutschland war und ist er gänzlich unbekannt.

Das will die Berliner Plattenfirma Habibi Funk ändern und veröffentlicht nun schon das zweite Album mit seinen verträumten und malerischen Filmmusiken neu. Habibi Funk steht für tolle Entdeckungen aus dem Nahen Osten und dem arabischen Raum. Sie tauchen verschollen geglaubte Schätze der 60er bis 80er Jahre wieder aus der Versenkung hoch. Sie graben sich durch alte Archive und Plattenläden, entdecken sie für uns neu.

Wie bei Ahmed Malek. Der Morricone-Vergleich passt bei den dramatischen Kompositionen mit Bläsern und Streichern, aber in anderen Arrangements ließ Malek auch Jazz, algerischen Folk, Salsa - selbst traditionelle japanische Klänge - einfließen. Er war Musikfan und Musikforscher. Vor unserem Auge läuft ein nostalgischer Film ab und weckt die Sehnsucht nach alten Zeiten. Danke für diese Wiederentdeckung.