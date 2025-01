Ukraine-Ticker: Rutte warnt Nato vor einem Sieg Putins

11.49 Uhr: Polens Außenminister warnt vor schnellem Gipfel von Putin und Trump

Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski hat eine harte Haltung gegenüber Russland angemahnt. Es sei richtig, dass der neue US-Präsident Donald Trump Russland aufgefordert habe, den ersten Schritt zum Frieden zu machen, sagte Sikorski. Ein schnelles Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin könne bei diesem aber falsche Vorstellungen verfestigen. Putin müsse für ein Gipfeltreffen in Vorleistung gehen. "Wenn er es zu früh bekommt, wird er über seine Bedeutung hinausgehoben und erhält eine falsche Vorstellung von der Richtung, in die sich die Sache entwickelt", sagte Sikorski.

Trumps Sondergesandter Richard Grenell sagte dagegen, es sei ein Fehler gewesen, dass Trumps Vorgänger Joe Biden nicht mit Putin gesprochen habe. "Man sollte in der Lage sein, mit Menschen zu reden", sagte Grenell.

11.25 Uhr: Kreml - Trump-Drohungen gegen Russland sind nicht neu

Die US-Drohung, Russland womöglich mit Sanktionen oder Sonderzöllen treffen zu wollen, bezeichnet der Kreml als nicht wirklich neu. Gleichwohl sei Russland zu einem "Dialog auf Augenhöhe und in gegenseitigem Respekt" bereit. Es sei seit Trumps erster Präsidentschaft klar, dass dieser Sanktionen "mag" und dass Moskau alle seine Äußerungen genau verfolge.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch ein Vorgehen mit Handelssanktionen gegen Russland ins Spiel gebracht, sollte Präsident Wladimir Putin nicht mithelfen, den Krieg in der Ukraine schnell zu beenden.

11.18 Uhr: Rutte warnt vor Kosten eines russischen Sieges in der Urkaine

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat in der Debatte um höhere Verteidigungsausgaben der Mitgliedsländer vor den Kosten eines russischen Sieges in der Ukraine für das Bündnis gewarnt. Falls Russland die von Nato-Staaten mit Waffen, Munition und Ausbildung unterstützte Ukraine besiege, wäre die Abschreckungskraft der Militärallianz weltweit stark geschwächt, warnte Rutte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. "Der Preis, um die Abschreckung für den Rest der Nato wiederherzustellen, wird viel, viel höher sein als das, was wir im Moment in Bezug auf die Erhöhung unserer Ausgaben und die Steigerung unserer industriellen Produktion in Betracht ziehen", sagte Rutte. Dann gehe es nicht mehr um Milliarden, sondern um Billionen.

Rutte warnte zudem vor zu großer Eile bei einem Friedensabkommen. "Wenn wir einen schlechten Deal bekommen, würde das nur bedeuten, dass der russische Präsident sich mit den Führern von Nordkorea, Iran und China abklatscht, und das können wir nicht akzeptieren", sagte er: "Das wäre geopolitisch ein großer, großer Fehler."

10.27 Uhr: Pistorius - Deutschland verlegt Eurofighter nach Polen

Deutschland wird im Sommer Eurofighter-Jets nach Polen verlegen, um die Luftraumüberwachung an der östlichen Nato-Flanke zu unterstützen. Das kündigt Verteidigungsminister Boris Pistorius bei einem Besuch auf dem polnischen Militärflughafen Jasionka an. Zwei in den Südosten Polens verlegte Patriot-Einheiten würden zudem ab Montag voll einsatzbereit sein und den Luftraum in der Region sechs Monate lang schützen, fügt er hinzu.

09.41 Uhr: Durchsuchungen im Zusammenhang mit Waffenschmuggel in der Ukraine

In der Ukraine sind Polizeiangaben zufolge im Zusammenhang mit Ermittlungen zu illegalem Waffenhandel landesweit mehr als 1.000 Objekte durchsucht worden. Hauptziel der Aktion sei gewesen, "die Verkaufs- und Lagerkanäle zu schließen und Waffen zu beschlagnahmen", die russischen Soldaten auf dem Schlachtfeld abgenommen worden seien, erklärte die nationale Polizeibehörde auf Telegram. Den Angaben zufolge sollen auch "Munition und Sprengstoff aus dem illegalen Handel" beschlagnahmt werden.

Die Razzien sind Teil der Bemühungen der Sicherheitskräfte, die illegale Verbreitung von Waffen im Land zu unterbinden. Diese hatte Besorgnis sowohl innerhalb der Ukraine als auch unter den Verbündeten ausgelöst. Im September hatte die Polizei einen Waffenschmuggelring in der Region Kiew ausgehoben und Waffen und Munition im Wert von rund 40.000 Euro beschlagnahmt..

09.24 Uhr: Insider - Putin unzufrieden mit Wirtschaft - Notenbankchefin soll bleiben

Der russische Präsident Wladimir Putin ist Insidern zufolge zunehmend besorgt über Verwerfungen in der heimischen Wirtschaft. Seine Frustration sei bei einem Treffen mit Wirtschaftschefs am 16. Dezember deutlich zu spüren gewesen, sagten mehrere Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Dabei habe Putin hochrangige Wirtschaftsvertreter heftig kritisiert. Auch sei er sichtlich unzufrieden gewesen, nachdem er erfahren habe, dass wegen hoher Kreditkosten private Investitionen gekürzt würden.

Kurz darauf forderte der Präsident eine "ausgewogene Zinsentscheidung" von der Zentralbank. Diese beließ einen Tag später - am 20. Dezember - bei ihrer letzten geldpolitischen Sitzung des vergangenen Jahres den Leitzins überraschend bei 21 Prozent. Experten hatten wegen der hohen Inflation mit einer Anhebung auf 23 Prozent gerechnet. Zentralbankchefin Elwira Nabiullina bestritt anschließend, politischem Druck nachgegeben zu haben. Mehrere Abgeordnete forderten ihre Ablösung. Zwei Insidern zufolge ist dies aber unwahrscheinlich. Nabiullinas Autorität sei "unbestreitbar, der Präsident vertraue ihr.

08.22 Uhr: Nato-Chef Rutte wirbt um mehr Unterstützung für Ukraine

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat für eine stärkere Unterstützung der Ukraine geworben. Es sei von entscheidender Bedeutung, dass Russland nicht gewinne, sagt er auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. "Wir müssen unseren Einsatz für die Ukraine wirklich verstärken und nicht zurückschrauben. Die Frontlinie bewegt sich in die falsche Richtung", erklärte er. Die Nato befindet sich nach den Worten von Rutte in einem "Krisenmodus". Die Allianz sei vor allem bei der Industrieproduktion in einer schlechten Verfassung.

07.58 Uhr: Ukrainische Regierung begrüßt Trumps Sanktions-Drohungen gegen Russland

Die Führung der Ukraine hat positiv auf die Drohungen von US-Präsident Trump reagiert, Russland mit weiteren Sanktionen zu belegen, wenn es nicht rasch zu einem Friedensabkommen mit Kiew kommt. Der Berater von Präsident Selenskyj, Mychajlo Podoljak, schrieb auf X, es handele sich um eine sehr eindrucksvolle Formel, es sei aber die Frage, wann die von Trump angesprochenen Maßnahmen beginnen könnten. Selenskyj hatte gestern erklärt, der Krieg müsse mit einem Sieg Trumps enden, nicht mit einem Sieg Putins.