Ukraine-Ticker: Neue EU-Sanktionen gegen Russland

15.32 Uhr: Bundeswehr bestellt Artilleriemunition für bis zu 8,5 Milliarden Euro

Die Bundeswehr hat beim Rüstungskonzern Rheinmetall Artilleriemunition für bis zu 8,5 Milliarden Euro bestellt. Ein entsprechender Rahmenvertrag für die Lieferung von Munition des Kalibers 155 Millimeter sei unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit. Die Bestellung dient demnach vor allem der Aufstockung der Lagerbestände bei der Bundeswehr und bei verbündeten Staaten sowie "der Unterstützung der Ukraine bei ihrem Abwehrkampf" gegen Russland.

Der Beginn der Lieferungen soll ab Anfang 2025 erfolgen, wie Rheinmetall mitteilte. "Abnehmerin wird in erster Linie die Bundesrepublik Deutschland sein, die einen Teil der Lieferungen der Ukraine zur Verfügung stellen wird."

15.11 Uhr: Rumänien will Ukraine ein Patriot-System liefern

Das Nato-Mitglied Rumänien will die Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs mit der Lieferung eines Patriot-Systems unterstützen, fordert zum Ausgleich aber seinerseits Unterstützung durch die Nato-Partner. In Anbetracht der "erheblichen Verschlechterung der Sicherheitslage in der Ukraine" hätten die Mitglieder des Obersten Rats für Nationale Verteidigung beschlossen, Kiew "in enger Abstimmung mit den Verbündeten ein Patriot-System" zu überlassen, hieß es in einer Erklärung.

Rumänien verhandelt demnach im Gegenzug mit seinen Nato-Partnern, insbesondere den USA, "um ein ähnliches System zu erhalten, um den Schutz seines Luftraums sicherzustellen". Der rumänische Präsident Klaus Iohannis hatte Anfang Mai bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden gewarnt, es wäre "inakzeptabel, Rumänen ohne Mittel zur Luftverteidigung zu lassen".

14.44 Uhr: Anteil von Frauen unter Flüchtlingen steigt

Der Anteil von Frauen unter Schutzsuchenden in Deutschland hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Waren 2016 nur 36 Prozent der Schutzsuchenden Frauen, so stieg ihr Anteil bis 2023 auf 45 Prozent, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden mitteilte. Der wesentliche Grund für den Anstieg sei die Flucht von Ukrainerinnen seit dem Angriff Russlands im Februar 2022.

Das BiB habe die unterschiedliche Situation von Frauen aus der Ukraine, Syrien und Eritrea ausgewertet. Mit knapp einer Million Menschen stellen ukrainische Staatsangehörige nach Angaben des BIB die größte Herkunftsgruppe unter den Schutzsuchenden in Deutschland dar. Sie wiesen zugleich den höchsten Frauenanteil mit 61 Prozent auf. Frauen verließen die Ukraine meist nicht allein, 69 Prozent seien mit Kindern, 29 Prozent mit mindestens einem Elternteil und 20 Prozent mit dem Partner nach Deutschland gekommen.

Die zweitgrößte Gruppe von Schutzsuchenden in Deutschland seien Menschen aus dem Bürgerkriegsland Syrien. Unter ihnen stellten Frauen 36 Prozent. Auch sie kämen meist nicht allein, sondern 71 Prozent mit Kindern und 40 Prozent mit dem Partner nach Deutschland.

Anders sei die Situation von Frauen aus Eritrea, dem zahlenmäßig stärksten Herkunftsland in Afrika. Fast die Hälfte von ihnen sei allein nach Deutschland gekommen. Wenn in Begleitung, dann oft nicht mit Familienmitgliedern, sondern mit Bekannten oder Leuten aus der Nachbarschaft. Auch hier stellten Frauen 36 Prozent der Flüchtlinge aus dem Land.

14.37 Uhr: Putin wirbt in Hanoi um Stärkung der Beziehungen zu Vietnam

Nach seinem Besuch in Nordkorea ist Russlands Präsident Wladimir Putin nach Vietnam gereist, um weitere Unterstützung für seinen international hoch umstrittenen Kurs zu bekommen. "Russland legt großen Wert auf die Stärkung der Beziehungen zu Vietnam", sagte Putin nach einem Treffen mit Staatschef To Lam. Beide Seiten hätten "identische oder sehr ähnliche" Positionen zu wichtigen internationalen Fragen. Lam kündigte eine Vertiefung der Zusammenarbeit beider Länder in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit an. Zudem wurden rund ein Dutzend Kooperationsabkommen unterzeichnet.

14.34 Uhr: Umfrage - Haltung der Polen zu Ukraine-Flüchtlingen verschlechtert sich

Mehr als zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich im Nachbarland Polen einer Umfrage zufolge die Stimmung gegenüber den Flüchtlingen verschlechtert. Zwar findet immer noch eine überwältigende Mehrheit von 78 Prozent der Befragten, dass Polen flüchtende Ukrainer aufnehmen soll, wie eine Studie von Sozialwissenschaftlern der Universität Warschau ergab. Doch lag dieser Wert mit 89 Prozent im Juni 2023 deutlich höher.

In der aktuellen Studie gaben 90 Prozent der Befragten an, ihre Einstellung zu den ukrainischen Flüchtlingen habe sich in letzter Zeit negativ verändert. Fast die Hälfte (47 Prozent) unterstützte die Aussage, die Flüchtlinge aus der Ukraine würden sich durch eine "Anspruchshaltung" auszeichnen. Im vergangenen Jahr fanden das nur 39 Prozent.

Von den in diesem Jahr Befragten sprachen sich 70 Prozent dafür aus, den Umfang der Sozialleistungen für die ukrainischen Flüchtlinge deutlich zu verringern. Weitere 25 Prozent fanden, die Hilfe solle leicht zurückgefahren werden. Geändert hat sich der Umfrage zufolge auch die Einstellung der polnischen Bürger zur Hilfe ihres Landes für die Ukraine selbst. Im Juni 2022, wenige Monate nach Kriegsbeginn, waren noch rund die Hälfte der Befragten der Meinung, Polen müsse der Ukraine noch stärker helfen als bisher. Mittlerweile findet das nur noch ein gutes Viertel.

14.22 Uhr: Von russischen Soldaten vergewaltigte Ukrainerinnen äußern sich erstmals

Erstmals sprachen Ukrainerinnen über die sexuelle Gewalt, der sie von Seiten russischer Soldaten ausgesetzt waren. "Es ist sehr schmerzhaft, darüber zu sprechen", so die 33-jährige Daria Zymenko, eine der überlebenden Ukrainerinnen, die ihre Angst und Scham überwunden haben, die sie und unzählige andere ukrainische Frauen erlitten haben. Letzte Woche nahmen sie und mehrere andere Frauen an einer Pariser Pressekonferenz über die Massenvergewaltigungen durch die russischen Streitkräfte in der Ukraine teil.

Laut Zymenkos Schilderung brachten die russischen Soldaten sie am 28. März 2022 in ein verlassenes Haus und forderten sie auf, sich auszuziehen. "Mir war klar, dass dies kein Verhör sein würde", so Zymenko. "Es hat zwei Stunden gedauert." Am nächsten Tag kehrten die Soldaten zurück und vergewaltigten sie erneut. Bald darauf gewannen die ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle über das Dorf zurück.

Seit dem Einmarsch Russlands im Februar 2022 haben die ukrainischen Behörden nach eigenen Angaben mehr als 300 Fälle von sexueller Gewalt durch russische Truppen dokumentiert. "Das wahre Ausmaß der sexuellen Gewalt ist jedoch schwer vorstellbar", sagte Oleksandra Matwitschuk, Leiterin des ukrainischen Zentrums für bürgerliche Freiheiten, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP in einem Interview. Aktivisten schätzen, dass die Zahl solcher Fälle in die Tausende geht, da viele Opfer es vorziehen, aufgrund des Stigmas, das mit sexueller Gewalt verbunden ist, zu schweigen.

14.10 Uhr: Ausnahmen im grenzüberschreitenden Güterverkehr EU/Ukraine verlängert

Die Ukraine und die Europäische Kommission verlängern ihr Abkommen über Ausnahmen im Güterverkehr. Damit könnten ukrainische Spediteure für ein weiteres Jahr Waren ohne vorherige Genehmigung in die EU einführen, so der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal auf X. Das sei ein wichtiger Schritt zur Integration der Ukraine in den EU-Raum. Das Abkommen gilt für den bilateralen Handel und den Transitverkehr. Die starke Zunahme des Verkehrs über die ukrainischen Grenzen zur EU hat jedoch wiederholt zu Protesten von Spediteuren in den Nachbarländern geführt. So steckten an der ukrainisch-polnischen Grenze wochenlang Tausende Lkw fest. Ein Argument der Kritiker ist, dass die Preise in anderen Ländern unterböten würden.

13.57 Uhr: Briten - Ukraine zwingt Russland zur Verlagerung von Flugzeugen

Die Ukraine setzt nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums ihren Gegner Russland mit Drohnenangriffen auf dessen Militärflugplätze unter Druck. Die Briten zählten dazu erfolgreiche Angriffe in jüngster Zeit auf die Fliegerhorste Mosdok, Achtubinsk und Morosowsk im Süden Russlands. So müsse Moskau höchstwahrscheinlich dabei bleiben, Flugzeuge immer weiter von der Frontlinie zu stationieren, teilte das Ministerium auf der Plattform X mit.

Das werde mit ziemlicher Sicherheit dazu führen, dass sowohl die Maschinen als auch die Besatzungen schneller ermüdeten, wenn sich die Einsätze verlängerten, schrieben die Briten. Es sei möglich, dass der Verlust eines Jagdbombers Suchoi Su-34 in Nordossetien im Kaukasus am 11. Juni damit zusammenhänge. Die Maschine war nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums bei einem Übungsflug in bergigem Gelände abgestürzt. Die Besatzung kam ums Leben.

13.43 Uhr: "Spiegel" - Pistorius will 105 Kampfpanzer anschaffen

Verteidigungsminister Boris Pistorius plant nach einem "Spiegel"-Bericht die Anschaffung von 105 Leopard-2A8-Kampfpanzern für 2,93 Milliarden Euro. Das Gerät soll der Rüstungskonzern KNDS demnach bis 2030 an die Bundeswehr ausliefern. Das gehe aus einer Vorlage für den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor, die dem "Spiegel" vorliege. Der Ausschuss solle sich noch vor der Sommerpause damit beschäftigen.

13.37 Uhr: Bundesregierung verhinderte strengere EU-Sanktionen gegen Russland

Die EU-Staaten haben sich nach zähen Verhandlungen um deutsche Änderungswünsche auf ein 14. Paket mit Russland-Sanktionen verständigt. Mit den neuen Strafmaßnahmen soll insbesondere gegen die Umgehung von bereits bestehenden Sanktionen vorgegangen werden. Sie werden allerdings weniger scharf ausfallen als geplant, da die Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) zugunsten der deutschen Wirtschaft Abschwächungen durchsetzte. Kritiker befürchten, dass Russlands Rüstungsindustrie deswegen vorerst weiter Zugriff auf westliche Güter und Technologien haben wird, um Waffen für den Krieg gegen die Ukraine herzustellen.

12.48 Uhr: Habeck dankt Südkorea für Ukraine-Hilfe

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat Südkorea für die gemeinsame Haltung im Ukraine-Krieg gedankt. Er lobte das Land bei einem Besuch in der Hauptstadt Seoul als Wertepartner, der sich klar auf die Seite der Freiheit und der liberalen Demokratien gestellt habe, die Sanktionen im Wesentlichen immer übernehme und das auch in Zukunft tun werde. Wörtlich meinte Habeck anschließend: "Dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken."

Dass Südkorea keine Waffen an die Ukraine liefert, wollte Habeck nicht kritisieren. Korea liefere Waffen an Länder, die wiederum bereit sind, der Ukraine Waffen zur Verfügung zu stellen. Über den sogenannten Ringtausch werde das System dann schlüssig.

10.20 Uhr: EU beschließt neue Sanktionen gegen Russland

Die EU-Staaten haben sich auf neue Sanktionen gegen Russland verständigt. Das teilte die derzeitige belgische EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel mit. Mit den geplanten Strafmaßnahmen soll insbesondere gegen die Umgehung von bereits bestehenden Sanktionen vorgegangen werden. Diese führt beispielsweise dazu, dass Russlands Rüstungsindustrie noch immer westliche Technologie nutzen kann, um Waffen für den Krieg gegen die Ukraine herzustellen.

Zudem ist vorgesehen, erstmals scharfe EU-Sanktionen gegen Russlands milliardenschwere Geschäfte mit Flüssigerdgas (LNG) zu verhängen. Nach Angaben von Diplomaten soll verboten werden, dass Häfen wie der im belgischen Zeebrugge zur Verschiffung von russischem LNG in Drittstaaten genutzt werden. Dies soll dann dazu führen, dass Russland wegen mangelnder Transportkapazitäten weniger Flüssigerdgas verkaufen und weniger Geld in seinen Angriffskrieg stecken kann.

09.20 Uhr: Ukraine: Schäden an Strominfrastruktur

Bei neuen russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf das Energiesystem der Ukraine ist es nach Angaben der Regierung in Kiew landesweit zu Schäden an der Strominfrastruktur gekommen. Drei Mitarbeiter einer Energieanlage seien zudem verletzt worden, teilt das Energieministerium mit. Es habe auch Stromausfälle gegeben. Laut dem Energieunternehmen DTEK wurde eines seiner Wärmekraftwerke schwer beschädigt. Das Militär erklärt, die Luftabwehr habe fünf von neun russischen Raketen und alle 27 Angriffsdrohnen über zehn ukrainischen Regionen abgeschossen. Vor allem auf die Ostukraine und hier die Region Dnipropetrowsk sei attackiert worden. In der zentralen Region Winnyzja wurden den Behörden zufolge vier Drohnen abgeschossen, herabstürzende Trümmerteile hätten eine Infrastrukturanlage beschädigt. In Kiew habe die Ukraine alle Luftangriffe abgewehrt, ohne dass in der Hauptstadt Schäden oder Verletzte gemeldet worden seien. Die russischen Angriffe haben nach ukrainischen Angaben in diesem Frühjahr die Hälfte der Stromerzeugungskapazität des Landes lahmgelegt.

07.52 Uhr: Ukraine: Drohnenangriffe auf Treibstofflager

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Nordkaukasus-Region Adygeja ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein Brand in einem Treibstofflager ausgebrochen. Das Feuer habe aber rasch gelöscht werden können, teilen die Behörden mit. Auch im Treibstofflager Platonowskaja in der zentralrussischen Region Tambow sei nach einer Explosion ein Feuer ausgebrochen, was wahrscheinlich auf einen Drohnenangriff zurückzuführen sei, erklärt Regionalgouverneur Maxim Jegorow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden, die Feuerwehr sei im Einsatz. Die russische Nachrichtenagentur Tass meldet unter Berufung auf das Verteidigungsministerium, die Luftabwehr habe in der Nacht insgesamt 15 ukrainische Drohnen abgeschossen, darunter sechs über der Region Adygeja.