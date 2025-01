Rechtsextremer Parteigründer: Jean-Marie Le Pen gestorben

Der französische rechtsextreme Politiker Jean-Marie Le Pen ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 96 Jahren. Das wurde am Dienstag aus dem Umfeld seiner Tochter Marine Le Pen bekannt. Er war vor wenigen Wochen in ein Pflegeheim gebracht worden.

Dauer-Fehde mit Tochter Marine Le Pen

Le Pen hatte in seinen letzten Jahren vor allem mit der politischen Dauer-Fehde mit seiner Tochter Marine Le Pen Schlagzeilen gemacht. Jean-Marie Le Pen war von 1972 an Chef des von ihm mitgegründeten "Front National" (FN), dessen Vorsitz 2011 seine Tochter Marine von ihm übernahm.

Marine Le Pen stellte die Partei neu auf und forderte ihren Vater zum Austritt auf. Die FN schloss ihn schließlich 2015 aus, nachdem er die Gaskammern der Nazis zum wiederholten Male als "Detail der Geschichte" des Zweiten Weltkriegs verharmlost hatte. Der "Front National" wurde 2018 umbenannt in "Rassemblement National" und wird seit Ende 2022 von Jordan Bardella geführt.

Stichwahl gegen Chirac

Jean-Marie Le Pen trat fünf Mal bei Präsidentenwahlen in Frankreich an und schaffte es 2002 überraschend in die Stichwahl, in der er aber Jacques Chirac deutlich unterlag. Viele Jahre war der Nationalist auch Abgeordneter im Europäischen Parlament.

Nach seinem Rauswurf aus der FN gründete Jean-Marie Le Pen 2016 eine neue nationalistische und rechtsextreme Partei (Les Comites Jeanne) und schloss sich mit ihr der europäischen Rechtspartei Allianz für Frieden und Freiheit (APF) an. Im Juli 2019 endete seine 35-jährige Karriere als EU-Parlamentarier, mit 91 Jahren.

Mehrere Verurteilungen wegen Anstachelung zu Hass

Le Pen war 1928 als Sohn eines bretonischen Fischers und einer Näherin zur Welt gekommen. Nach Jura- und Politik-Studium ging er zur französischen Fremdenlegion. Mehrfach wurde ihm Folter von Gefangenen im Algerienkrieg (1954-1962) vorgeworfen, er selbst wies dies zurück. Eine Verleumdungsklage gegen die Zeitung "Le Monde" verlor er allerdings im Jahr 2003. Wiederholt wurde er wegen Verharmlosung von Nazi-Verbrechen und Anstachelung zum Hass verurteilt.

Mit Informationen von dpa, AFP und KNA