Unfall nach Ja-Wort: Polizei bringt Brautpaar zur Hochzeitsfeier

Unmittelbar nach dem Ja-Wort und vor der Feier drehte ein frisch getrautes Ehepaar am letzten Freitag noch eine Runde auf der A95. Doch nahe der Anschlussstelle Murnau habe ein unbekannter Autofahrer dermaßen knapp vor ihnen eingeschert, dass der Bräutigam eine Vollbremsung hinlegen musste, so der frisch verheiratete 31-Jährige.

Unfall auf A95 – Polizei holte Brautpaar ab

Laut Polizei schlitterte der Porsche neben der Fahrbahn über den Grünstreifen und kam mit beschädigtem Unterboden zum Stehen. Der Mann und seine gleichaltrige Ehefrau blieben unverletzt. Das andere Fahrzeug war längst weg.

Damit sie nicht ihre eigene Hochzeitsfeier in Garmisch verpassten, wurden die beiden an der Unfallstelle von einem VW-Bus der Polizei abgeholt. Unterwegs konnten die Eheleute auf den Schreck hin schon mal mit einem Piccolo anstoßen, den die Polizei zuvor an einer Tankstelle besorgt hatte.