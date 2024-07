Münchner Runde: Debatte ums Bürgergeld - Lohnt sich Arbeit noch?

Rund vier Millionen erwerbsfähige Menschen in Deutschland erhalten aktuell das Bürgergeld, das es in seiner jetzigen Form seit Anfang 2023 gibt. Anders als das frühere Arbeitslosengeld II soll es eigentlich eine Art Übergangsgeld sein für eine Zeit, in der Empfänger Aus- und Fortbildungsangebote wahrnehmen sollen, um so in langfristige Beschäftigungsverhältnisse zu kommen.

Zu wenig Arbeitsanreize durch Bürgergeld?

Und es gibt auch mehr Geld als früher. Aktuell beträgt der Regelsatz für Alleinstehende 563 Euro. Von Beginn an war das Bürgergeld umstritten; jetzt plant die Ampel-Koalition strengere Auflagen für Bürgergeldempfänger.

Doch strittige Fragen bleiben: Werden mit dem Bürgergeld prinzipiell die richtigen Anreize gesetzt? Wie viel Druck darf von Seiten des Staates ausgeübt werden? Und lohnt sich Arbeit eigentlich noch?

Über diese Fragen diskutieren heute Abend um 20.15 Uhr live in der "Münchner Runde": Ulrike Scharf, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales und stellvertretende Ministerpräsidentin in Bayern (CSU), Holger Grießhammer, SPD-Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag, Verena Bentele, Präsidentin Sozialverband VdK Deutschland und Prof. Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts.

