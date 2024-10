Zocken für Augsburg: Jugendliche gestalten ihre Stadt

Wie könnte ein neuer Treffpunkt für junge Menschen in Augsburg aussehen? Wo fehlen Grünflächen? Und welche Lücke sollte der öffentliche Nahverkehr endlich schließen? Um solche Fragen künftig besser beantworten zu können, veranstaltet der Stadtjugendring Augsburg (SJR) an insgesamt drei Terminen nun Workshops mit dem Titel "Zocken für Augsburg".

Aus Klötzchen am PC wird ein attraktiveres Augsburg

Interessierte Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren sollen dafür mit der Open-Source-Version von Minecraft, Minetest, an realen Lösungen für ihre Stadt bauen. Die Grundidee von Minecraft ist dabei, sich mit einem Avatar frei in der Spielewelt zu bewegen und vorhandene Rohstoffe so miteinander zu kombinieren, dass daraus neue Gegenstände oder Gebäude entstehen. Der Spieler kann seine Umgebung demzufolge beliebig gestalten.

Übertragen auf Augsburg, geht es laut SJR also darum, dass die Jugendlichen ihren Ideen für ein attraktiveres Augsburg freien Lauf lassen dürfen – angefangen bei neuen Treffpunkten über zusätzliche grüne Oasen, weniger Hackschnitzel-Sportplätzen bis hin zu besseren Verbindungen im ÖPNV. Nach der Analyse der aktuellen Herausforderungen sollen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Visionen spielerisch in Minecraft umsetzen und am PC so ein positiveres Augsburg entwickeln, heißt es vom Stadtjugendring.

Demokratie und Mitgestaltung aktiv erleben

Laut Marlene Mechold, ehrenamtliche Vorsitzende des SJR Augsburg, ist das Projekt ein wichtiger Beitrag zur Jugendbeteiligung in Augsburg. Denn laut der Vodafone-Jugendstudie 2022 (externer Link) machen sich 86 Prozent der 14- bis 24-Jährigen Sorgen um ihre Zukunft, doch nur ein Drittel glaubt, dass sie in der Politik etwas verändern können. Mechold: "Leider erleben wir oft, dass Jugendliche voller Tatendrang Projekte für ihr Viertel anstoßen, doch bis zur Umsetzung sind sie schon mit der Ausbildung fertig oder haben bereits eigene Kinder. Das frustriert natürlich ungemein!"

Das möchte der SJR mit seiner Aktion nun ändern. Die Jugendlichen sollen ihre eigene Stadt nach ihren Vorstellungen gestalten und gleichzeitig lernen, wie sie reale Veränderungen anstoßen können. Marlene Mechold betont: "Projekte wie dieses sind enorm wichtig, um Jugendlichen zu zeigen, dass ihre Meinung zählt und sie die Zukunft ihrer Stadt selbst in die Hand nehmen können." Die Teilnahme ist für die Jugendlichen kostenlos, anmelden kann man sich direkt über den Stadtjugendring Augsburg.

Der erste Workshop findet morgen, am 05. Oktober, in der B-Box im Schwabencenter statt, die kommenden beiden Workshops werden im Kosmos Jugendhaus im Univiertel (12.10.) und im h2o Jugendzentrum Oberhausen (28.10.) veranstaltet.