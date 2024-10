Wärme aus dem See – Wie Prien CO2 sparen will

Das Erlebnisbad in Prien sei ideal für Seewärme, erklärt Planer Stefan Mersmann: Es brauche das ganze Jahr über Wärme, vor allem im Niedrigtemperaturbereich bis 40 Grad Celsius. Dafür sind Wärmepumpen besonders effizient. Wo höhere Temperaturen nötig sind, soll vorerst weiter Erdgas genutzt werden – genauso wie im Winter.

Muschelbildung und Kälte als Problem für die Rohre

Jedoch stellen im Chiemsee unter anderem die invasiven Zebramuscheln, die sich seit 50 Jahren dort ausbreiten, ein Problem dar. Sie könnten die Rohre der Seethermie-Anlage innerhalb kurzer Zeit komplett zuwuchern, so der Gewässerplaner Stefan Bruns. Für das Prienavera soll das Wasser deshalb das ganze Jahr über dicht am Ufer in nur knapp zwei Metern Tiefe angesaugt und zurückgeleitet werden. Dann können die Rohre unkompliziert von den Muscheln befreit werden.

Der Nachteil: So dicht unter der Oberfläche kann das Wasser im Winter kälter als vier Grad werden. Vier Grad sind aber eine Art Schallgrenze für Wärmepumpen: Wenn beispielsweise drei Grad warmes Wasser im Wärmetauscher nochmal zwei Grad abgibt, kann das in den See zurückfließende Wasser die Anlage vereisen. "Dann müssen wir die Anlage aus Sicherheitsgründen abschalten. Das sind aber voraussichtlich nur wenige Tage im Jahr", so Planer Mersmann.

Auswirkungen auf See müssen geprüft werden

Für Prien steht jetzt noch die wasserrechtliche Genehmigung an. Dabei wird geprüft, ob die Ökologie im See durch die Anlage leiden könnte. Wie verändern sich die Strömungsverhältnisse, wie die Temperatur? Und welche Auswirkungen hat das auf Fische und andere Organismen? Noch orientieren sich die Behörden dabei an den Vorgaben der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB). Allgemeingültige Vorgaben für Bayern seien in Arbeit, so das bayerische Umweltministerium.

Behörden unterstützen klimafreundliche Seenutzung

Grundsätzlich betont Klaus Ruff von der IGKB: "Wir wollen von der Gewässerschutzseite die Seethermie ermöglichen, weil wir glauben, dass sie einfach ein Riesenpotential darstellt. Ein Riesenenergiepotential, das man aus unserer Sicht gut nutzen kann, wenn man bestimmte Randbedingungen einhält." Aus Umweltschutzgründen, aber auch wegen der Wirtschaftlichkeit, seien wenige große Anlagen dabei vielen kleinen vorzuziehen.