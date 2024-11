Volles Haus – Igelstation in Erlangen platzt aus allen Nähten

Tierpfleger Vincent Fritz hat momentan alle Hände voll zu tun. Igel wiegen, deren Boxen ausmisten, Futter vorbereiten, Wärmeplatten aufheizen, Neuankömmlinge versorgen. In den vergangenen Tagen haben besorgte Bürgerinnen und Bürger immer wieder unterernährte Igel vorbeigebracht. Die Igelstation des Erlanger Tierheims ist aktuell bis auf den letzten Platz gefüllt. Rund 30 stachelige Exemplare werden hier auf den Winterschlaf vorbereitet. Den vollziehen sie dann entweder wieder in Freiheit oder sie überwintern im Tierheim, je nachdem, wie viel die Tiere an Gewicht zulegen.

„Einige Igel wogen keine 100 Gramm. Sie würden es draußen wohl nicht schaffen!“ Vincent Fritz, Tierheim Erlangen

Igel-Check

Und der nächste Neuankömmling ist bereits da und muss versorgt werden. Freddy, wie Vincent Fritz das Männchen tauft, fehlt es definitiv auch an Gewicht. Das sehe man, so der Dreißigjährige, wenn zwischen Kopf und Körper so eine Art Knick erkennbar, der Übergang somit nicht fließend sei. Freddy wird, wie alle Igeleingänge, im Krankenzimmer zunächst sorgfältig auf Zecken, Fliegeneier, Flöhe oder Verletzungen untersucht. Eigentlich sei es gar nicht so schwer zu erkennen, ob ein Igel draußen hilfsbedürftig sei oder nicht, erklärt Fritz. Ist der Igel tagaktiv, apathisch, dauerhaft ohne Bewegung am selben Ort oder zeige er offene Verletzungen, dann kann menschliche Unterstützung durchaus sinnvoll sein.

Schlaflose Igel

Ausgewachsene Igel sollten sich derzeit bereits im Winterschlaf befinden. Die Männchen sind die ersten, die sich ablegen, dann folgen die Weibchen, als letztes die spätgeborenen Jungtiere, so die Igelbeauftragte Angelika Nelson vom LBV gegenüber dem BR.

Die Kleinen müssten sich eben erst noch eine entsprechende Fettschicht für den Schlaf anfressen. Gar nicht so leicht, denn das Nahrungsangebot sinke mit den abfallenden Temperaturen, vor allem Insekten seien dann rare Ware.

Wann zufüttern?

Wer den Igeln Nahrung anbieten möchte, könne trockenes oder nasses Katzenfutter rausstellen, das hätte hohen Eiweißgehalt. Angelika Nelson empfiehlt ungewürztes Rührei oder gehacktes Rinderfleisch seien auch möglich, zudem ein Schälchen Wasser, keinesfalls Milch. Die kann der Igel schlecht verdauen, verursache Durchfall bei ihm.

Telefonische Beratung

Wer sich unsicher mit einem Fundigel ist, solle einfach mal bei uns anrufen, sich beraten lassen, sagt Laura Vanessa Legradi vom Tierheim Erlangen. Generell sei man natürlich froh um jeden Igel, der es draußen allein schaffe. Wer einen Garten habe, solle den jetzt im Herbst ruhig mal ein wenig „unordentlich“ lassen. Das biete den Igeln Rückzugsräume, vor allem Laubhäufen seien bekannterweise beliebt bei den Vierbeinern.