Nachbarn wehren sich gegen Hotel-Neubau am Starnberger See

Der "Seehof" in Tutzing war ein Hotel in Bestlage, direkt am Ufer des Starnberger Sees. Vor 21 Jahren wurde das Hotel abgerissen. Nun soll das Grundstück neu bebaut werden - wieder mit einem Hotel. Zusammen mit einem Restaurant und Außengastronomie sowie Geschäften soll es die kleine Gemeinde attraktiver für Touristen machen. Am Seeufer soll eine Promenade entstehen, drei kleine Uferhäuschen könnten eines Tages ein Bistro beherbergen. 2020 hat sich der Gemeinderat geeinigt, aber ein Ehepaar in der Nachbarschaft hat etwas dagegen und will den Neubau in der jetzt geplanten Form verhindern.

Verwaltungsgerichtshof entscheidet noch diese Woche

Das Ehepaar befürchtet zu viel Lärm durch die Besucher der Geschäfte und die Gastronomie. Schon jetzt leide man durch die hin und her fahrenden Lastwagen, die die bereits existierenden Restaurants beliefern. Bei einem Termin im Rathaussaal in Tutzing kamen am Dienstag die Kläger, Vertreter der Gemeinde und Vertreter des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zusammen. Im Fokus stand dabei ein Lärmgutachten, das die Belastung dokumentieren soll. Tutzings Bürgermeister Ludwig Horn zeigte sich optimistisch, dass man sich auf lange Sicht mit den Klägern einigen werde. Die Gemeinde habe nichtsdestoweniger Verständnis für die Ängste der Nachbarn.

Auch andere Pläne für Hotel-Neubauten in der Kritik

Gegen geplante Hotelneubauten an oberbayerischen Seen gab es heuer schon mehrfach Proteste. In Seebruck am Chiemsee protestierten Bürger gegen den Neubau des Hotels "Malerwinkel", weil der neue Bau deutlich größer und luxuriöser werden soll als der alte. Und in Schliersee verhinderte ein Bürgerentscheid den geplanten Neubau des Hotels "Schlierseer Hof" direkt am Seeufer.

Für das geplante Hotel in Tutzing wird der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am Donnerstag eine Entscheidung treffen.