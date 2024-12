Neuer Eigentümer für Therme Erding – Bürgermeister erleichtert

Die Therme Erding bekommt einen neuen Eigentümer. Wie das Unternehmen inzwischen bestätigt hat, hat der bisherige Eigentümer Jörg Wund die Therme an den internationalen Großkonzern "Therme Group" verkauft. Diese plant, baut und betreibt nach eigenen Aussagen Thermen weltweit. Wie viel Geld der Konzern für die Therme Erding bezahlt hat, ist nicht bekannt.

Oberbürgermeister: Therme Erding hat Investitionsbedarf

Erdings Oberbürgermeister Maximilian Gotz (CSU) zeigt sich im Gespräch mit dem BR erleichtert. Der neue Eigentümer habe die Stadt von Anfang an in die Verhandlungen eingebunden. Was die Weiterentwicklung der Therme angeht, seien alle wichtigen Fragen mit der Stadt geklärt worden. Denn die Therme habe Investitions- und Sanierungsbedarf. Der Konzern bringe nun neue Ideen mit, so Gotz.

Die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Besitzer Jörg Wund, der die Therme zusammen mit seinem Vater aufgebaut hat, sei dagegen nicht immer leicht gewesen, sagt Oberbürgermeister Gotz auf BR-Anfrage. Insbesondere, wenn es um Bauvorhaben ging. Gotz ist überzeugt, dass die Zusammenarbeit nun besser wird.

Großer Wirtschaftsfaktor für die Region

Erst vor zwei Monaten hatte die Therme Erding groß ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Über einen bevorstehenden Verkauf verlor Eigentümer Jörg Wund dabei kein Wort. Die im Jahr 1999 eröffnete Therme Erding hat für die Region und Bayern eine große wirtschaftliche Bedeutung. 1,9 Millionen Gäste kamen allein im vergangenen Jahr – bisheriger Rekord. Auf einer Gesamtfläche von rund 180.000 Quadratmetern gibt es 35 Saunen und Dampfbäder, 40 Pools und rund 30 Wasserrutschen. Eigenen Angaben zufolge arbeiten rund 600 Beschäftigte für die Therme.