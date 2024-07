Der stärkste Mann der Welt kommt aus Neuburg an der Donau

"Schanzer Bull'n" steht groß an einer Scheune am Weiler Rothheim bei Neuburg an der Donau. Dreimal die Woche treffen sich hier bis zu 15 Männer und Frauen zum Training. Mittendrin Christian Wohlfarth, frisch gebackener "Strongman"-Weltmeister. Strongmen – also "starke Männer" – sind Kraftsportler, die sich in ganz speziellen Disziplinen Wettkämpfe liefern. Dazu gehören Baustamm und Steine stemmen oder schwere Gewichte über eine Strecke tragen.

Christian Wohlfarth hat den Weltmeistertitel in der Klasse der über 40-Jährigen und unter 105 Kilogramm Körpergewicht geholt. Erst mit 36 Jahren kam er zu dieser speziellen Kraftsportart, erzählt er. Für den Weltmeistertitel hat er fünf Monate lang intensiv trainiert. Dafür hatte er einen festen Trainingsplan und eine spezielle Ernährung mit wenig Zucker und viel Eiweiß.

Spektakuläre Gewichte werden bewegt

Die Sportart mutet spektakulär an. Christian Wohlfarth glaubt, dass das mit den ungewöhnlichen Gewichten zu tun hat, die dabei gehoben werden. "In keinem anderen Sport hast du Steinkugeln, die bewegt werden."

Christian Wohlfahrt trainiert an diesem Tag mit einer Betonkugel mit Stahl im Inneren: Er hebt die 100 Kilogramm schwere Kugel vom Boden auf, legt sie in der Hocke auf seine Oberschenkel, umgreift sie dann und legt sie beim Aufrichten auf seine Schulter. Dort hält er sie mit einer Hand und streckt den Rücken durch.

Beim Wettkampf kommt in diesem Moment der Pfiff – das heißt, das Anheben wird gewertet und er lässt die Kugel auf den Boden fallen. Beim Weltmeister-Wettbewerb hat er eine 125 Kilogramm schwere Kugel dreimal in einer Minute gestemmt – eine von fünf Disziplinen. Es gibt auch schwerere Kugeln. 180 Kilogramm hat Christian Wohlfahrt auch schon mal geschultert. Und er zeigt eine 200 Kilogramm-Kugel im Trainingsraum – man muss ja noch Ziele haben.

Eine andere Disziplin heißt "Autokreuz heben". Dabei ist ein Pkw auf einer Seite auf ein Gestell montiert, auf der anderen Seite steht das Auto auf dem Boden. Wohlfahrt muss bei dieser Aufgabe das Gestell kurz anheben. Gewicht: 330 Kilogramm. Auch "Carry and Load" gibt es als Disziplin.

An einem Rahmen, in dessen Mitte der Athlet steht, sind Gewichte montiert. 290 Kilogramm trägt Christian Wohlfahrt so über eine Strecke von 20 Metern. Genau diese Disziplin üben seine Sportsfreunde heute vor der Scheune. Das ist mächtig anstrengend und erfordert unglaubliche Kraft. Wichtig dabei: nicht auf den Boden, sondern in Laufrichtung schauen. Das helfe, sagt Florian: "Wenn die Augen runtergehen, geht das Gewicht auch runter."

Unterstützung aus Neuburg

Christian Wohlfarth hat alle fünf Disziplinen als Bester gemeistert, unterstützt von Ehefrau Anna und vielen Sportsfreunden der "Schanzer Bull'n". Und hält schließlich den Weltmeister-Pokal mit der Figur von Atlas in der Hand – dem griechischen Gott, der die Welt trägt.

Jetzt lässt es der Neuburger "Strongman" erst mal etwas ruhiger angehen. Das intensive Training hat ihn sehr gefordert. Aber natürlich denkt er schon weiter: Er überlegt, ob er noch in diesem Jahr an der Europameisterschaft in den Niederlanden teilnimmt.