Schon im Advent: Werden Christbäume immer früher aufgestellt?

Gabriele Hell und Dieter Stadtel wollen einen Christbaum kaufen. Ihr Ziel: Lindelbach bei Würzburg. In der Christbaumschonung von Ernst Wolf findet das Ehepaar den passenden Baum, eine zwei Meter hohe Nordmanntanne, für rund 50 Euro.

Man könnte meinen, die beiden seien früh dran. Doch Hell und Stadtel wollen den Baum gleich aufstellen und nicht bis Weihnachten warten. "Er kostet ja auch Geld, und ich möchte halt was davon haben", sagt Hell. "Das sind dann locker drei bis vier Wochen, die er dasteht, weil sonst fände ich es schade." Sie und ihr Mann freuen sich auf den Duft, wenn die Tanne in der Wohnung steht.

Weihnachtsstimmung früh in die Wohnung holen

Auch Johannes Lang und Tanja Wünsch aus Hüttenheim wollen den neu gekauften Weihnachtsbaum schon heute Nachmittag schmücken. "Wenn wir das Geld ausgeben für den Baum, dann wollen wir das ausnutzen und er schaut einfach schön aus."

Es geht darum, die Weihnachtsstimmung möglichst früh in die Wohnung zu holen. Und - ganz pragmatisch - auch ums Geld: Der laufende Meter einer Nordmanntanne kostet immerhin rund 25 Euro.

Christbaumbauer Ernst Wolf kennt noch einen dritten Grund für den Trend zum Adventsbaum: "Viele Leute fahren jetzt schon in den Urlaub fahren und dann sagen sie, 'wir wollen den Baum die ganze Adventszeit'."

Klarer Trend zum Adventsbaum

In den USA ist es schon länger Mode, den Baum bereits vor Weihnachten aufzustellen. Eine Umfrage von YouGov bestätigt einen ähnlichen Trend auch für Deutschland: Fast zehn Prozent der Befragten stellen den Baum demnach bereits zum ersten Advent auf. Weitere rund 35 Prozent schmücken ihn schon im Laufe des Advents auf und nur noch 17 Prozent warten mit dem Schmücken bis zum Heiligabend. Bleibt etwa ein Drittel der Befragten, die überhaupt keinen Weihnachtsbaum in der Wohnung wollten.

Wie bleibt der Baum lange frisch?

Wenn aber der Baum schon so früh steht, was kann man tun, damit er nicht anfängt zu nadeln?

Helmut Gierstorfer verkauft seit über 25 Jahren Christbäume in Wolkering im Landkreis Regensburg. Er hat eine klare Antwort: genug Wasser! Man sollte den Baum in einen Ständer mit Wasserbehälter stellen, so Gierstorfer, und den Wasserstand täglich kontrollieren. Etwa ein bis zwei Liter pro Tag brauche der Baum. Viele Leute machten das falsch, und dann sei es schnell zu spät.

Plötzliche Wärme vermeiden

Der Christbaum könne auch mit Wasser besprüht werden, um ihn feucht zu halten. Als Standort empfiehlt Gierstorfer einen Platz, der nicht direkt neben der Heizung ist, denn dort trockne der Baum schnell aus.

Und noch ein Tipp: Wenn der Baum lange in der Kälte stand, dann wird empfohlen, ihn ein paar Tage vorher in den Keller oder ins Gartenhäuschen zu stellen. So kann er sich langsam an die höhere Temperatur gewöhnen und nadelt nicht so schnell.