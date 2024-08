Nach viel Kritik: Stadt Coburg stellt Brunnen wieder an

Die Stadt Coburg hatte angeordnet, viele Brunnen in diesem Jahr nicht sprudeln zu lassen. Auch die Wasserspiele rund um das Prinz Albert Denkmal am Marktplatz waren abgestellt. Nach der BR-Berichterstattung in der vergangenen Woche und vielen Beschwerden aus der Bevölkerung wurde der Druck offenbar zu groß.

Coburger Oberbürgermeister lässt Brunnen wieder anstellen

Rolle rückwärts könnte man die Entscheidung des Oberbürgermeisters nennen. Seine Verwaltung hatte viele Brunnen im Stadtgebiet in diesem Jahr nicht angestellt – rund 50.000 Euro sollten so gespart werden.

Doch in der Bevölkerung kam diese Sparmaßnahme nicht gut an. Gerade am nicht sprudelnden Brunnen am Coburger Marktplatz störten sich viele. Der BR berichtete am Freitag und viele Stadträte polterten im Hintergrund und forderten, vor allem den Brunnen am Marktplatz sofort wieder in Betrieb zu nehmen.

Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SDP) habe jetzt entschieden, den Brunnen wieder laufen zu lassen, heißt es aus dem Rathaus. Es habe viele Beschwerden aufgrund der Sparmaßnahme gegeben, berichtet Stadtsprecher Louay Yassin.

Große Freude bei Mitarbeitern des Grünflächenamts

Am Montagmorgen rückten Mitarbeiter des Coburger Grünflächenamts und des Bauhofs an. Zwei Stunden dauerte die Inbetriebnahme berichtet Walter Martin, der seit 24 Jahren auch für den Brunnen am Coburger Marktplatz zuständig ist. Ob er wohl gleich wieder sprudelt, fragt sich der Brunnenbeauftragte in seinem gelben Overall. Seit November sei der Brunnen nicht gelaufen, berichtet Walter Martin. Eine lange Zeit, die hoffentlich der Anlage unterhalb des Denkmals nicht geschadet habe. Doch gegen 10 Uhr heißt es „Achtung, Wasser“. Der Brunnen sprudelt seitdem wieder und Walter Martin ist froh: „Schön, dass er wieder läuft“.

Darum hatte die Stadt die Brunnen abgestellt

Allerdings wurden nicht alle abgestellten Brunnen wieder angeschaltet, heißt es aus dem Rathaus. Die Stilllegung sei Teil des Sparkurses der Stadt. Mehr als drei Millionen Euro müsse die Stadt im Haushalt jährlich einsparen, sagt Stadtsprecher Louay Yassin.

Rund achttausend Euro hätte allein der abgestellte Brunnen am Marktplatz der Stadt pro Jahr gespart, rechnet Stadtsprecher Louay Yassin vor. Diesen Betrag müsse man jetzt woanders einsparen. Was sich hinter den Kulissen abgespielt habe, wollte er nicht kommentieren. Nach BR-Informationen hatten viele Politiker Druck ausgeübt. Auch einen Stadtratsantrag habe es gegeben, den Brunnen am Marktplatz wieder anzustellen. Den kann die Stadt Coburg jetzt durch die Entscheidung des Oberbürgermeisters als erledigt ansehen.