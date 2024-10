Münchner Feuerwehr rettet kleinen Skorpion

"Rettung Kleintier", hieß es am Samstagmittag, als die Münchner Feuerwehr zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen wurde. Eine Familie im Münchner Norden hatte die Einsatzkräfte wegen eines kleinen Skorpions alarmiert. Das nur wenige Zentimeter große Tier versuchte in die Wohnung der Familie zu krabbeln, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Skorpion, der festklebte

Doch ein Klebestreifen auf der Türschwelle verhinderte, dass der Skorpion weiterkommen konnte. Der Streifen war zu dem Zweck angebracht worden, um, wie es die Feuerwehr formulierte, "ungebetene Gäste" in der Größe eines Skorpions daran zu hindern, in die Wohnung zu gelangen. Doch sowohl die Familie als auch die Einsatzkräfte hatten Mitleid mit dem Skorpion.

Woher kommt der Skorpion? Das sagen Experten

Die Feuerwehr benötigte ein stumpfes Messer, um den "stacheligen Eindringling" vom Klebeband zu lösen. In einem Eimer wurde er bei einer Reptilienauffangstation abgegeben. Die dortigen Experten stellten fest, dass es sich bei dem Skorpion um ein europäisches Exemplar handelt. Weitestgehend lebt er in Südeuropa, ist aber immer wieder auch in Deutschland anzutreffen. "Das Tier muss also nicht zwingend als blinder Passagier eingereist sein", bilanzierte die Feuerwehr.