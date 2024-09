Massiver Bürgerprotest: Geplanter Quarzsandabbau in Beerbach

Die Bürgerinitiative hat jetzt die Online-Petition "Beerbach gegen Sandabbau" gestartet. Den 200 Einwohner zählenden Ort würden die Auswirkungen des Sandabbaus massiv beeinträchtigen. Denn Beerbach liegt nur wenige hunderte Meter entfernt vom geplanten Abbaugebiet.

Immense Staub und Lärmbelästigung

Die Bürgerinitiative bezweifelt, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, 7,3 ha Wald und 2,6 ha Ackerland direkt in der Nachbarschaft ihres Ortes zu opfern. Es ist davon auszugehen, dass sich der Abbau und die Wiederverfüllung mindestens über 20 Jahre hinziehen werden. So sei laut Ortsprecher Stefan Walter zu befürchten, dass der Lärm der Bagger und Raupen, sowie die an Spitzentagen zu erwartenden mehr als 50 LKW-Fahrten, den Ort erheblich belasten würden.

Angst um Heilkräuter

Landwirt Gerhard Frieß aus Beerbach hat Angst um die Zukunft seiner Heilpflanzen, die er in unmittelbarer Nachbarschaft zur möglichen Sandgrube anbaut. Er ist einer der wenigen Produzenten für besondere sensible Heilkräuter. Der Landwirt befürchtet, dass das Grundwasser für die Reinigung seiner Heilpflanzen durch den Sandabbau verunreinigt werden könnte.

Wasserversorger skeptisch

Der vorgesehene Sandabbau liegt im Einzugsgebiet der naheliegenden Förderbrunnen der Reckenberg-Gruppe. Hieraus werden über 150.000 Menschen in 21 Städten und Gemeinden in 228 Ortsteilen der Landkreise Roth, Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen mit knapp 7 Millionen m³ Trinkwasser jährlich versorgt. Die Reckenberg-Gruppe sieht den geplanten Quarzsandabbau kritisch, denn die Grundwasserleitungen verlaufen in dem geplanten Abbaugebiet sehr unterschiedlich. Hier müsse sichergestellt werden, dass der Abstand von Grundwasser und Abbauschichten eingehalten wird.

Neue Grundwassermessungen gefordert

Der geplante Quarzsandabbau sorgt auch beim Hydrogeologen Dr. Werner Reiländer für Sorgenfalten. Er fordert weitere Grundwassermessungen, um einen fundierten Überblick zu gewinnen. Das Hauptproblem: Es ist umstritten, wo die Grundwasserschichten genau verlaufen. Neuere Bohrungen der Beerbacher Bürger zeigen, dass die Grundwasserschichten, in dem zu drei Vierteln von Wald bedeckten Fläche, unterschiedlich hoch verlaufen. Sehr skeptisch sind die Beerbacher auch, was die spätere Auffüllung und Rekultivierung des Geländes angeht. Vorgesehen sei zwar völlig unbelastetes Material von Baustellen. Doch kontrolliert werden soll das angeblich nur mittels einer Sicht- und Riechprobe.

Bergamt entscheidet

Auch wenn die Stadt Abenberg bei ihrer letzten Stadtratssitzung einstimmig gegen den Abbau gestimmt hat, liegt die Entscheidung beim Bergamt in Bayreuth. Momentan läuft noch das Genehmigungsverfahren. Geprüft wird vor allem ob der geplante Abbau die Grundwasservorkommen tatsächlich gefährdet. Schwer wiegen für den Leiter des Bergamtes Norbert Weiß die Bedenken des Landwirtes, der Heilkräuter anbaut. Allerdings ist damit zu rechnen, dass das Genehmigungsverfahren noch Monate dauern könnte.