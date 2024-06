Landshuter Showtanzakrobaten bei EM-Spiel in München dabei

Die 15 Tänzerinnen und vier Tänzer aus Landshut sind sich einig: Das werden wohl die größten Auftritte ihres Lebens. Das bundesweit seit Jahren erfolgreiche Showteam "Intoxication" vom ETSV Landshut 09 wird das Vorprogramm der kommenden EM-Spiele in der Münchner Allianz-Arena mit bestreiten. Und das nicht nur vor den gut 60.000 Besuchern im Stadion, sondern auch vor einem Millionen-TV-Publikum in der ganzen Welt.

Tanzen in der Münchner Arena vor 60.000 Besuchern

"Es ist ein 'Einmal im Leben'-Moment", erzählt uns die 20 Jahre alte Jenny, von Beruf Hotelfachfrau in ihrem grünen von der UEFA gestellten Trainingsanzug vor der Abfahrt. "Wir sind alle sehr aufgeregt jetzt, weil wir jetzt dann in der Allianz-Arena stehen, vor so vielen Besuchern. Das erlebt man auch nicht alle Tage." Ihre Mittänzerin Janan spricht von einer sehr großen Ehre, "das ist eine Chance, die man nur einmal kriegt und dann nie wieder und voll cool auf jeden Fall."

Die von der UEFA vorgegebene Choreografie ist streng geheim, sie haben sich verpflichtet, vorher nichts darüber zu verraten, berichtet Paul Keglmaier vom Showteam, da gebe es klare Vereinbarungen mit der UEFA.

Landshuter Showtanzakrobaten beim Halbfinale dabei

Dreimal waren die Showtanzakrobaten für einen ganzen Tag zum Training auf dem Rasen in München. Heute, kurz vor dem Anpfiff der Partie um 15 Uhr zwischen Rumänien und der Ukraine standen die Landshuter Tänzer erstmals im Rampenlicht. Das Showteam "Intoxication" wird bei allen fünf noch ausstehenden EM-Spielen in München das Vorprogramm mit bestreiten, also zumindest die Landshuter sind in jedem Fall auch beim Halbfinale dabei.