Landesfinanzschule: Neubau in Dinkelsbühl geht los

Am Stadtrand von Dinkelsbühl soll in Zukunft der Nachwuchs für Bayerns Steuer- und Finanzverwaltung ausgebildet werden. Auf einem knapp 10.000 Quadratmeter großen Gelände entsteht ein neuer Campus der Landesfinanzschule. 57 Millionen Euro investiert der Freistaat in den Neubau, der Platz für 100 Auszubildende und acht Mitarbeitende bieten soll.

Schon seit 2016 ist in der Außenstelle der Landesfinanzschule der Nachwuchs in Dinkelsbühl ausgebildet worden. Allerdings in angemieteten Büros und nicht in einem zusammenhängenden Campus. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Neubau 2027 fertig gestellt sein und deutliche Verbesserungen mit sich bringen. Heute fand der Spatenstich statt. Mit dabei waren unter anderem Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) und Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU).

Teil der Dezentralisierungsstrategie

Dass der Neubau der Landesfinanzschule in Dinkelsbühl entsteht, ist kein Zufall. Die Bayerische Staatsregierung verfolgt damit weiter ihre Strategie, wichtige Behörden in den ländlichen Raum zu verlagern. Der Freistaat hatte deshalb das Gelände 2020 von der Stadt Dinkelsbühl erworben. Beim Spatenstich sagte Albert Füracker, dass dieser Neubau etwas für Jahrzehnte sei, da hier der Nachwuchs für die Finanzverwaltung Bayerns ausgebildet würde. Christoph Hammer, Oberbürgermeister von Dinkelsbühl, sprach von einem großen Tag für die Stadt und einer wichtigen Investition.

Nachhaltiger Campus geplant

Auf dem Gelände soll ein möglichst nachhaltiger Neubau entstehen, so das Bayerische Finanzministerium. Verwendet werden soll als Baustoff auch Holz, außerdem soll mit einer Wärmepumpe geheizt werden. Auf dem begrünten Dach soll eine Photovoltaik-Anlage aufgestellt werden, die pro Jahr etwa 124 Megawattstunden Strom erzeugen soll. Die überschüssige Energie wird in das lokale Stromnetz eingespeist.

Platz für Mensa und Schulungsräume

Insgesamt vier Gebäude, die jeweils drei Stockwerke hoch und miteinander verbunden sind, sollen Platz für eine Mensa mit Küche, Verwaltungsbereiche mit Bücherei sowie Lehr- und Prüfungssälen bieten. Außerdem sind 108 Apartments geplant, in denen die Auszubildenden wohnen können. Läuft alles nach Plan soll der Neubau bis 2027 fertiggestellt werden. Die Landesfinanzschule in Dinkelsbühl ist eine Außenstelle. Der Hauptsitz befindet sich in Ansbach, eine weitere kleine Nebenstelle befindet sich in Herrieden.