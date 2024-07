König Ludwig und die Technik: Originalpläne aufgetaucht

Die Schlösser des "Kini" sind im Stile des Mittelalters oder des Rokoko gebaut. Die Technik aber war auf der Höhe der Zeit. Eine Firma aus Stuttgart hat jetzt der Schlösser- und Seenverwaltung mehr als 200 Originalpläne als Dauerleihgabe übergeben.

Der bayerische König setzte auf schwäbische Präzision: Das 1870 in Stuttgart gegründete "Gas- und Wasserleitungsgeschäft" plante und baute ab 1874 an allen Königsschlössern und Parks König Ludwigs II.: Die königliche Toilette auf Schloss Neuschwanstein, die Warmwasserheizung für den See in der Venusgrotte oder die Druckleitung für die große Fontäne im Schlosspark Linderhof und nicht zuletzt auch die aufwendigen Wasserspiele des neuen Schlosses Herrenchiemsee. Die Bauteile wurden damals in Stuttgart gefertigt und wurden dann per Bahn nach Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee transportiert.

Firma aus Stuttgart existiert noch immer

Nach mehr als 150 Jahren existiert die Firma noch immer, wenn auch unter neuem Namen: "Gas- & Wasserleitungs-Geschäft GmbH Stuttgart" heißt der Betrieb heute und in dessen Archiv sind die Installationspläne aufgetaucht, die der Bayerischen Schlösserverwaltung nun als Dauerleihgabe überlassen wurden.