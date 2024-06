Münchner Runde: Job-Revolution durch KI? Was sich verändern wird

Bei Logistikern, Programmierern oder in der Buchhaltung: Künstliche Intelligenz nimmt auch in der Arbeitswelt eine immer größere Rolle ein. Wie verändert KI die Arbeitswelt? Überwiegen die Chancen oder die Risiken?

KI kann entlasten

ChatGPT kann in kurzer Zeit die wichtigsten Informationen aus langen Texten zusammenfassen. In der Medizin kann Künstliche Intelligenz bei Diagnosen und Operationen helfen - oder den Ärztinnen und Ärzten mehr Zeit für Patienten verschaffen, indem sie etwa das Schreiben der Arztbriefe übernimmt. Durch KI könne die Medizin wieder menschlicher werden, meinen einige Experten. Auch für die Wirtschaft bietet KI Potenzial: Um Kosten zu sparen oder Mitarbeiter zu entlasten.

Risiken von Künstlicher Intelligenz

Gleichzeitig kann KI Stimmen, Bilder und Texte täuschend echt nachahmen. Führende KI-Forscher warnen vor einem möglichen Kontrollverlust über automatisierte KI-Anwendungen. Viele rechtliche, juristische, moralische und ethische Fragen sind nach wie vor ungeklärt. Fest steht: Der KI-Vormarsch ist nicht mehr aufzuhalten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geht davon aus, dass in Deutschland bis 2035 kein Arbeitsplatz mehr ohne KI auskommen wird.

Was steht uns da bevor? Droht uns Massenarbeitslosigkeit? Oder ist die KI eine Chance für Branchen, in denen uns schon jetzt die Fachkräfte fehlen – zum Beispiel in der Pflege?

