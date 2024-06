"Hitze ist alles" – Tipps für die perfekte Heim-Pizza zur EM

Mehr als 600 Spieler treten ab Freitag bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland an. Viele von ihnen haben ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet, Fußballprofis zu werden. Schon ab ihrer Jugend hieß es da oftmals: Trainieren, Trainieren, Trainieren - für das große Ziel Nationalspieler zu werden.

Ganz so hart war es für den Unterfranken Christian Philipp wohl nicht, in die Nationalmannschaft schaffte er es trotzdem. Wenn auch nicht beim Fußball. Der Hobby-Pizzabäcker und Blogger und Mitglied der deutschen Pizza-Nationalmannschaft. Auch dafür muss man natürlich trainieren - mit meist leckerem Ergebnis. BR24 durfte Christian Philipp beim Training begleiten - und hat dabei auch Tipps für perfekte Pizza abgestaubt.

Pizza-Nationalmannschaft Deutschland

Die Pizza-Nationalmannschaft Deutschland geht auf eine Idee von Umberto Napolitano zurück, der 2007 die erste Pizzaschule in Deutschland gegründet hat. Heute ist sie ein Team aus mehr als 25 professionellen und Hobby-Pizzabäckern, die Deutschland bei internationalen Wettbewerben und Meisterschaften im Pizzabacken vertreten. Einer von Ihnen: Der gebürtige Würzburger und in Gerbrunn lebende Christian Philipp. Bereits seit Kindertagen ist er begeistert von den Pizzaiolos (Pizzabäckern), aber erst im Erwachsenenalter hat er sich den Traum vom eigenen Pizzaofen erfüllt. Inzwischen sind es drei Stück, einer davon in der Küche. "Der ist aber das Maximum. Größer hätte er nicht mehr sein dürfen, da war meine Frau dagegen", scherzt Philipp. Am liebsten würde er jeden Tag Pizza machen, da mache aber die Familie nicht mit. Zur Pizza-Nationalmannschaft ist er durch Zufall gekommen, nachdem er andere Mitglieder kennengelernt hat.

Das Ziel der deutschen Pizza-Nationalmannschaft ist es, die Kunst des Pizzabackens zu perfektionieren und sich gegenseitig auszutauschen. Teigrezepturen, Beläge und kreative Formideen werden immer weiter perfektioniert. Grenzen der Kreativität gibt es keine, alles ist erlaubt. So werden Pizzen in Sternform oder auch Trapizzino (Italienischer Döner) gebacken. Bei Wettbewerben zeigen sie ihr Können und konkurrieren mit Pizza-Nationalmannschaften anderer Länder – bewertet von einer Experten-Jury. "Wenn ich aber zum Beispiel eine Trüffelpizza mache und in der Jury keiner Trüffel mag, dann hab ich Pech", meint Christian Philipp.

Pizza-Nationalmannschaft: Die perfekte Pizza für die EM. Der Unterfranke Christian Philipp gibt Einblicke in seine Küche und zeigt, wie sich die perfekte Pizza auch zu Hause backen lässt. Eine BR24 vor Ort-Reportage, zu sehen im folgenden Video: