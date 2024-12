Groß bis klitzeklein: Krippenweg in Neuhof an der Zenn

Für eine besonders stimmungsvolle Weihnachtszeit will die Gemeinde Neuhof an der Zenn mit ihrem Krippenweg sorgen. Seit vier Jahren beteiligen sich Einwohner und Unternehmen an der Gemeinschaftsaktion. Sie dekorieren Krippenfenster, im Rathaus findet man alte Schätze von Bürgern und manch einer stellt sogar seine selbstgebastelten Werke im eigenen Vorgarten aus.

Krippen als festliche Bereicherung

In diesem Jahr hat Joachim Heidenreich vor seinem Haus fünf Krippen aufgebaut. Schon seit Kindheitstagen ist der 52-jährige Sozialpädagoge von Krippen fasziniert. "Es war für mich immer das Größte, als Kind unterm Weihnachtsbaum an Heiligabend die Krippe aufzubauen", sagt Heidenreich lächelnd. Vorher sei die Familie gemeinsam im Wald gewesen, habe Moos und andere Naturmaterialien für die Dekoration geholt. Für ihn als Christ seien Weihnachten und Ostern die entscheidenden Feste, die sein Leben bereichern: "Wir leben in einer Zeit, in der die christlichen Werte ein bisschen verloren gegangen sind und mir ist es wichtig, gerade an Weihnachten in der dunklen Jahreszeit Hoffnung in die Welt zu bringen."

Krippen abseits des Mainstream

Jedes Jahr kommen zwei bis drei neue Krippen hinzu. An neuen Einfällen manget es Joachim Heidenreich nie – das sei alles in seinem Kopf. Das ganze Jahr über sammelt der Sozialpädagoge Ideen und in der Adventszeit werden sie dann in die Tat umgesetzt. So hat Heidenreich in den vergangenen Jahren Krippen in Weinfässer, große Wurzeln und sogar in ein altes Röhrenradio eingebaut. Hasenställe wurden umfunktioniert und eine Krippe ganz ohne die klassischen Figuren hat der 52-Jährige auch schon gestaltet. Stattdessen findet sich in diesem Exemplar ein biblischer Text und eine Lupe zum Lesen.

Grund- und Mittelschule beteiligt sich

Großer Fan von Krippen ist auch die zehnjährige Mila Wust aus Neuhof an der Zenn. Stolz zeigt sie die ausgestellten Werke im Fenster der Grund- und Mittelschule. Die Kinder der Mädchenjungschar haben gemeinsam 24 Krippen in Schuhkartons gestaltet. Zu sehen sind Exemplare aus Bausteinen, ausgeschnittene und bemalte Papierfiguren, Maria und Josef als Filzpüppchen oder orientalische Krippen. Bis Heiligabend wird jeden Tag ein weiterer Karton geöffnet.