Gestohlenes Keltengold: Museumsleiter hofft auf Hinweise

Verdacht weiterer Straftaten

Die Männer sollen in der Vergangenheit noch zahlreiche andere Diebstähle begangen haben: Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wirft den Angeklagten schwere Bandendiebstähle in 30 weiteren Fällen zwischen 2014 und 2022 vor. Laut einem Sprecher sind die Ermittlungen zu dem Ergebnis gekommen, dass die Angeklagten in Verbrauchermärkte und ähnliche Objekte eingebrochen seien. Dort hätten sie dann Safes und Geldautomaten aufgeflext, um an Bargeld zu gelangen.

Unschätzbarer kultureller Wert des Goldschatzes

Allein der Materialwert des Goldes der 483 keltischen Goldmünzen lag bei rund einer Viertelmillion Euro, der Handelswert der gestohlenen Münzen wurde nach dem Diebstahl mit 1,6 Millionen Euro angegeben.

Der kulturelle Wert war jedoch unschätzbar hoch. Der gestohlene Schatz galt als größter keltischer Goldfund des 20. Jahrhunderts. Der Diebstahl hinterlässt eine schmerzliche Lücke im Museum.

Mit Informationen von dpa.