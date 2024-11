Football-Spitzenspiel in München: Was in der Stadt geboten wird

Die Profis der National Football League (NFL) treten am kommenden Sonntag in der Münchner Allianz Arena an. Die "Carolina Panthers" treffen auf die "New York Giants". Kick-off des Deutschland-Spiels der NFL ist um 15:30 Uhr. Das Spitzenspiel ist bereits ausverkauft.

Die Münchner Polizei erwartet rund 68.000 Besucher in der Allianz Arena. "Da die Fangemeinschaften der NFL-Teams keine Rivalitäten oder Feindschaften hegen, gehen wir von einem eventorientierten und friedlichen Verhalten seitens der Fans aus", sagte ein Polizeisprecher dem BR. Die Polizei will dennoch zusätzliche Einsatzkräfte bereithalten. Rund 100 Beamte sollen direkt in der Allianz Arena sein.

Trainerin: Fanbase in München seit 2022 stark gewachsen

Seit die amerikanische Profi-Footballliga NFL vor zwei Jahren ihr erstes Liga-Spiel in München ausgetragen hat, sei das Interesse am Football stark angestiegen, sagt Nadine Nurasyid, Host-City-Botschafterin für das "NFL Munich Game 2024". Nurasyid war als Chef-Trainerin beim Herrenteam der "Munich Cowboys" die erste Trainerin in der German Football League.

Die gebürtige Münchnerin blickt mit Vorfreude auf das NFL-Spiel in ihrer Heimatstadt. Vor einigen Jahren hätte man in Deutschland noch wenig mit Football anfangen können. Sogar mit Rugby wurde der Sport oft verwechselt, sagt Nurasyid im BR-Interview. Doch seit NFL-Spiele auch im deutschen Fernsehen liefen, etabliere sich der Sport nach und nach auch hier. Mit dem Auftritt von NFL-Star Tom Brady in München 2022 sei die "Fanbase" in der Stadt stark gewachsen.

Fan-Treffpunkte in ganz München

Auch die Angebote außerhalb der Arena in München spiegeln die zunehmende Begeisterung für American Football. In Restaurants und Bars wird es Public Viewing und Angebote speziell für NFL-Fans bestimmter Teams geben. Für die Fans der Carolina Panthers gibt es am Wochenende etwa ein Programm im Augustiner Stammhaus. Heute und am morgigen Samstag findet ein eigenes "Panthers Fan Festival" auf dem Wittelsbacherplatz statt. Dort treten die Panthers-Cheerleader sowie DJs und NFL-Stars auf.

Die Fans der New York Giants feiern am Wochenende im Hofbräuhaus. Beim "Legends Meet & Greet" werden morgen Victor Cruz, Carl Banks und Shaun O‘Hara dabei sein. Wie viele Fans und Besucher diesmal von den Panthers und Giants angezogen werden, ist offen. Gästezahlen von dieser Woche liegen der Stadt München noch nicht vor.

NFL-Spiel in München mit Public Viewing

NFL-Teams, die nicht im Spiel antreten, haben in München ebenfalls Fan-Treffpunkte eingerichtet. So treffen sich die "Atlanta Falcons"-Fans im Augustiner am Platzl, die "Kansas City Chiefs" im "Der Pschorr" und die "Tampa Bay Buccaneers" in Ned Kelly's Australian Bar.

Weitere Fan-Treffpunkte sind auf der städtischen Seite für Football-Fans zu finden. Insgesamt sind zehn NFL-Teams mit in Deutschland vertreten und haben Watch-Partys organisiert. Football-Trainerin Nurasyid ist sicher, dass am Wochenende Trikots aller NFL-Teams, aber auch deutscher Football-Teams in der Stadt zu sehen sein werden. "Es wird wie ein großes Familienfest", sagt Nurasyid.

American Football fördert Nachwuchs

Die NFL sucht im Zusammenhang mit dem Spiel in München aber auch Nachwuchstalente: Das Team der NFL Academy tritt heute um 18 Uhr im Sportpark Freiham gegen die "IMG Academy" aus Florida an. Außerdem veranstaltet die NFL-Academy am morgigen Samstag eine Rekrutierungsaktion für Spieler im Alter zwischen von 15 und 18 Jahren, die ebenfalls bereits ausgebucht ist. Ebenso findet das "Nike Flag Football Kids Camp". Dort werden am Dienstag (12.11.) Kinder zwischen acht und 14 Jahren unter Anleitung von ehemaligen NFL-Spielern und -Trainern alles lernen, was beim Flag Football wichtig ist.

Merchandise und Ausstellungsstücke gibt es für Football-Fans am Wochenende in der Innenstadt. An der Münchner Freiheit werden ab Donnerstag Helme von berühmten NFL-Spielern ausgestellt. NFL-Fanartikel werden in einem Pop-up-Store am Stachus bis zum morgigen Samstag im ehemaligen Galeria-Gebäude verkauft. Zudem gibt es eine NFL-Tram, die Stimmung in der Stadt verbreiten soll.