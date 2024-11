Altdorfer Rock&Pop Chor singt bei Sternstunden Gala

In der kleinen Aula der Altdorfer Grundschule geht es eng zu, wenn Chorprobe ist, immerhin hat der Rock&Pop Chor der Musikschule 180 Mitglieder. Jeden Montag treffen sich die Schülerinnen und Schüler zum Üben und in den vergangenen Wochen standen besonders intensive Proben auf dem Programm. Es kommt nicht nur Weihnachten mit einem Auftritt auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt auf die Kinder und Jugendlichen zu, sondern auch der erste Fernsehauftritt des Chors.

Die Altdorfer hatten sich mit dem Wincent Weiss Song „Wer, wenn nicht wir“ bei der Sternstunden Gala beworben und bekamen in diesem Jahr den Zuschlag. Jetzt treten sie am 13. Dezember live ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen auf und stehen dann neben Stars wie Max Mutzke und Christina Stürmer.

Rock und Pop aus Leidenschaft

"Das war schon ein großer Wow-Moment für uns alle", erzählt die neunjährige Josefine. Zusammen mit ihrer Freundin Mia-Sophie und vier größeren Kindern singt sie einen Solopart. Ganz selbstsicher nehmen sie und die anderen das Mikrofon in die Hand und singen bei der Probe ihren Teil.

Roland Dannich trällert mit, hat seine Gitarre umgeschnallt und gibt immer, wenn er nicht gerade spielt, die Einsätze mit seinen Händen. Dannich leitet den Chor seit 16 Jahren und wenn er nicht probt, ist er Grundschulrektor in Winkelhaid. Seine große Leidenschaft gilt der Rock- und Popmusik und deshalb singt sein Chor Lieder von Coldplay, Robbie Williams oder eben Wincent Weiss. "Wenn wir nur Kinderlieder singen würden, kämen nicht so viele Kinder", erzählt der Chorleiter. Gerade diese Leidenschaft für Rock und Pop macht den Chor ganz besonders und die Jugendlichen bleiben oft, bis sie erwachsen sind. Lea zum Beispiel wird demnächst 18 Jahre alt und singt im Chor seit der ersten Klasse.

Arbeiten wie die Profis – ein Vormittag im Tonstudio

Damit bei dem Live-Auftritt alles perfekt läuft, dürfen die Kinder und Jugendlichen einen Tag zum Einsingen ins Tonstudio von Thilo Wolf nach Fürth fahren. Thilo Wolf ist musikalischer Leiter der Sternstunden Gala und von der ersten Gala an dabei. Sternstunden ist eine sehr moderne Musiksendung, sagt der erfahrene Musiker und der Song von Wincent Weiss passt deshalb sehr gut ins Konzept.

Die Kinder und Jugendlichen bekommen im Tonstudio Kopfhörer auf und performen wie die Großen. Mit ganz viel Engagement und Konzentration üben sie die einzelnen, bis sie hundertprozentig sitzen. "Es war mega, mal in einem Tonstudio zu sei"“, erzählt Josefine und Lea ergänzt: "Erst war ich schon nervös, aber es hat so viel Spaß gemacht!"

Der ganz große Show-Moment

Am Ende des Vormittags sind alle mit dem Ergebnis zufrieden. Jetzt fiebert der Chor der Altdorfer Musikschule auf den großen Tag hin. Die Sternstunden-Gala des Bayerischen Fernsehens wird am 13. Dezember ab 20. 15 Uhr live aus der Nürnberger Frankenhalle gesendet, es moderiert Sandra Rieß und Volker Heißmann.

Die Sternstunden-Gala im BR Fernsehen ist in jedem Jahr krönenden Abschluss des Sternstunden-Tages. Seit 1993 steht Sternstunden, die Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk, als verlässlicher Partner für Kinder in Not ein. Und zwischen all den Prominenten hat dann auch der Rock&Pop Chor seinen großen Auftritt. „Wer, wenn nicht wir!“ ist nicht nur eine ein passendes Lied für einen Spenden-Gala, es passt gut sehr als Motto für diesen engagierten Chor.