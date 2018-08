Blickpunkt Sport Fußball 3. Liga live: TSV 1860 München - VfL Sportfreunde Lotte



BR Fernsehen

2018

Moderation: Julia Scharf

Nach dem Aufstieg von 1860 München fiebern die Anhänger des Giesinger Kultvereins der Heimpremiere entgegen. Nach der knappen Auftaktniederlage am vergangenen Wochenende in Kaiserslautern soll im Grünwalder Stadion gegen die Sportfreunde Lotte ein Sieg her. Moderiert wird die Live-Übertragung von Julia Scharf, Bernd Schmelzer kommentiert.

Redaktion: Christoph Netzel



Unser Profil

Der Sport-Klassiker im BR Fernsehen - immer samstags um 17.15 Uhr und am Sonntag um 21.45 Uhr.