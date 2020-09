Vorgestellt // Band der Woche So entdecken wir die besten neuen Bands

Die PULS Musikredaktion hat ihre Nase, beziehungsweise ihre Ohren, in allen möglichen Szenen in Bayern, aber manchmal brauchen auch wir mal einen kleinen Schubs: Wir haben euch auf Facebook gefragt, wer gerade die heißeste neue Band in eurer Region ist - und aus dem Chiemgau schallte es lautstark zurück: Color Comic! Und schon waren die Jungs natürlich gleich Band der Woche mit dem Komplettprogramm Live-Session und Interview.

Bayern ist bunt und soll es auch bleiben! Deshalb feiern wir alles, was ein bissl wuid daherkommt. Pam Pam Ida aus dem Altmühltal waren zum Beispiel schon Band der Woche, der Bbou aus Ensdorf und natürlich auch Bird Berlin. Der Nürnberger war früher Sänger der Indie-Band The Audience und hat sich als Bird Berlin nicht nur neu erfunden, nein, er verwandelt sich regelrecht. Frei nach dem Motto: Zu viel Glitter gibt es nicht.

In 10 Jahren "Band der Woche" gab es natürlich Bands und Künstler, die uns immer wieder über den Weg gelaufen sind. Bestes Beispiel: Moop Mama. Die Brass-Rap-Guerillas aus München waren 2009 eine unserer ersten Bands der Woche und haben seitdem immer wieder vorbeigeschaut, wenn die nächste Stufe auf der Musikkarriereleiter anstand. Mittlerweile sind Keno und seine Truppe ganz schön groß rausgekommen.

Wenn uns ein Künstler so richtig taugt, zögern wir nicht lange, bevor wir ihn einladen, in unseren Studios Songs einzuspielen und ein Interview zu geben. Die Sängerin Loriia aus München hatte erst ein paar Auftritte auf dem Konto, bevor sie Band der Woche war und erweiterte extra für PULS ihr Live-Setup um zwei Geigen. Seitdem ist das Instrument fester Bestandteil ihrer Show und bereichert den atmosphärischen Loriia-Sound.

Bayerische Newcomer aufgepasst! Wenn ihr selbst Musik macht, egal ob in einer Band oder alleine, oder jemanden kennt, der mit seinem Sound ein größeres Publikum verdient hätte, dann meldet euch bei uns! Wir sind gespannt, was da draußen in Bayern noch so alles auf uns wartet!

